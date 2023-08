Felrobbant egy autógáz-töltőállomás Romániában

Legalább egy ember életét vesztette és csaknem ötvenen megsérültek Romániában, amikor szombat este a fővárostól 25 kilométernyire lévő Crevedián felrobbantak egy autógáz-töltőállomáson található üzemanyagtartályok.



Az első robbanás után a hatóságok azt közölték, hogy egy ember meghalt, hét ember súlyos, négy életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, a több méteres lángok pedig a töltőállomás tartályairól egy lakóházra is áterjedtek, ezért az DN1A jelzésű főutat lezárták és megkezdték a környéken lakók kitelepítését.



Csaknem két órával később újabb robbanás következett be a töltőállomáson, miközben a nagy erőkkel helyszínre érkezett tűzoltók a lángok továbbterjedését próbálták megfékezni. Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár szerint a második robbanásban 26 tűzoltó is megsérült.



Az egészségügyi tárca összesítése szerint 46 ember szenvedett égési sérüléseket, akiket három bukaresti sürgősségi kórházba szállítottak, közülük nyolc válságos állapotban lévő sérültet lélegeztetőgépre kellett kötni.



Marcel Ciolacu miniszterelnök bejelentette, hogy Románia nemzetközi segítségre szorul a súlyos égési sérültek megfelelő ellátása érdekében, ezért aktiválta az EU polgári védelmi mechanizmusát. A baleset két súlyos sérültjét még az éjszaka folyamán átszállítják a brüsszeli katonai kórházba.



A hatóságok véradásra kérték fel a lakosságot. Médiajelentések szerint a Crevedián keletkezett tűz sűrű, fekete füstfelhőjét Bukarest felé fújta a szél, a környezetvédelmi ügynökség szakemberei azonban közölték: a légszennyezési mérőállomások adatai szerint nem növekedett meg a főváros levegőjében a veszélyes anyagok koncentrációja.



Képünk illusztráció.