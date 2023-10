Brüsszel a migránsok betelepítését erőlteti

Nem a határok megvédéséről, hanem az illegális migránsok további betelepítéséről szól az Európai Unió (EU) héten elfogadott krízisrendelet-tervezete - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Rétvári Bence kifejtette: bár az uniós belügyminiszterek tanácskozásán szereplő előterjesztést formailag krízisrendeletnek hívják, de valójában ez egy újabb "migránsmágnes", amelyet áterőltettek Brüsszelben.



Az államtitkár felidézte, hogy már a nyár elején a minősített döntéshozatalt megkerülve, megfelelő jogi forma, konszenzusra való törekvés nélkül vitték át az unió tanácsán a migrációs paktumot, ebből pedig eddig egyetlen rész hiányzott: a mostani, úgynevezett krízisrendelet.



A kiegészítő döntés tartalmát ismertetve Rétvári Bence elmondta, abban az esetben, ha valahol hirtelen egyszerre sok tízezer migráns jelenne meg, Brüsszel joga lesz eldönteni, hogy milyen intézkedést javasol, melyik ország hány migránst vegyen át a krízishelyzetbe került országtól. Ez egy soron kívüli, kötelező kvóta, amelyet egy ad hoc döntés alapján hoznak meg, és semmiféle garanciát nem tartalmaz, nincs meghatározva benne a válsághelyzet, krízishelyzet fogalma, ahogy az sem, hogy milyen arányban osszák szét a migránsokat - kifogásolta. Megjegyezte azt is, hogy a kötelezettség nem váltható át pénzbüntetésre, a kijelölt országoknak ezeket a migránsokat kötelezően át kellene venniük.



Az államtitkár megerősítette, a magyar álláspont továbbra is az, hogy meg kell védeni a külső határokat, és a menedékkérelmi eljárásokat az EU külső határain kívül kell lefolytatni.



"Brüsszel nem a határok megvédéséről, hanem arról hoz döntést, hogy hogyan legalizáljuk a migránsok szétosztását az EU-ban" - fogalmazott. Véleménye szerint az EU azért akarja ilyen rohamléptekben elfogadni ezt a migrációs rendeletet, mert közelednek az uniós parlamenti választások, és attól tartanak, hogy a populisták előretörésével az európai intézményekben már nem lesz ilyen könnyű terep a migráció támogatásához.



Rétvári Bence elmondta, azok után, hogy már a magyar bírói tanács berendezési tárgyai és informatikai rendszere is szempont lehet Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós kifizetések felfüggesztésénél, a migrációt támogató döntés visszautasítása újabb ürügy lehet a kifizetések további halasztásához.



"Mi alaptörvényben is rögzítettük, hogy nem fogunk illegális bevándorlókat brüsszeli döntés alapján befogadni Magyarországra, és ehhez tartani is fogjuk magunkat" - szög

ezte le az államtitkár a rádióműsorban.