Az olajat érintő szankció veszélybe sodorja Európát

Az új, az olajtermékeket érintő uniós szankció veszélybe sodorja Európa ellátásbiztonságát, miközben - áttételesen - továbbra is orosz olajat vásárolnak majd - mondta a Századvég Alapítvány energetikai szakértője szombaton a kormány Facebook-oldalára feltöltött videójában.



Hortay Olivér emlékeztetett, hogy február 5-én életbe lép az Európai Unió olajembargójának második fázisa, ami az olajtermékekre vonatkozik.



Hozzátette: az Európai Unióban már most is dízelhiány van, hiszen másfélmillió hordó üzemanyagot importál naponta, és ennek körülbelül a felét Oroszországból. Februártól ez a lehetőség megszűnik és a közeli határidő ellenére még mindig bizonytalan, hogyan lesz képes pótolni a kieső orosz importot.



Úgy folytatta, hogy az elmúlt hetekben az uniós kereskedők igyekeztek feltölteni készleteiket többnyire orosz gázolajjal, azonban ezek a tartalékok csak ideig-óráig lesznek elegendőek.



A pótláshoz - Hortay Olivér szerint - új kereskedelmi partnerek kellenek és jelenleg úgy tűnik, hogy Európa legnagyobb beszállítói a jövőben Kína és India lehetnek.



Ezek a források azonban csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre és a hosszabb szállítási útvonal miatt drágábbak az orosz importnál. Ráadásul a kínai és indiai finomítók is jelentős részben orosz kőolajat használnak - mondta a Századvég szakértője.



"Brüsszel új, januári szankciója tehát úgy sodorja veszélybe Európa ellátásbiztonságát, hogy az EU ugyanúgy orosz eredetű olajat fog használni, csak azt ezentúl kínai és indiai közvetítőkön keresztül, jóval drágábban vásárolja majd meg" - fogalmazott Hortay Olivér.



Emlékeztetett arra is, hogy bár Magyarország mentességet "harcolt ki" magának, a szankció hatásai alól teljesen nem tudja kivonni magát, ezért itt is üzemanyagár-emelkedést eredményezhet.



"A tanulság világos: a túlzó szankciók egyre súlyosabb terheket raknak az európaiak vállára pedig mára egyértelművé vált, hogy a büntető intézkedésekkel nem lehet gyorsan lezárni a háborút. Az Európai Uniónak mielőbb változtatnia kell szankciós politikáján, mert minél tovább haladunk lefelé a lejtőn annál nehezebb lesz visszakapaszkodni" - hangsúlyozta Hortay Olivér.