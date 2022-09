Ártanak Európának az Oroszország elleni szankciók

Az Oroszország elleni európai uniós szankciók ártanak Európának - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Úgy fogalmazott, hogy a szankcióknak nagy hatása van, csak nem ott, ahol kellene. Az uniós szankciók nem a háborút kirobbantó országra, hanem Európára, az európai gazdaságra pakolnak egyre nehezebben viselhető terheket - tette hozzá.



A politikus kifejtette, hogy soha nem látott magasságokba emelkedtek az energiaárak, és a legnagyobb és legtartósabb áremelkedés nem a háború kirobbanásakor, hanem az energiaszankciók lebegtetése és elfogadása óta következett be.

Úgy vélte, az uniós szankciók az eredeti céljuk szempontjából nem segítenek, Európának viszont ártanak. Nincs olyan ember Európában, aki valamilyen formában ne érezné az elrontott szankciós politika inflációs hatását a rezsiszámlától a közlekedésen át a mezőgazdaságig - mondta.Brüsszelben a szankciókkal kapcsolatban azt ígérték, hogy ezek csodafegyverek lesznek, valójában a gazdasági öncsonkítás elszabadult eszközei lettek, ezért kell ezen változtatni - mondta az államtitkár.Kitért arra, hogy miközben az európai gazdaság erőteljesen lassul, a munkanélküliség növekszik, az euró folyamatosan gyengül a dollárral szemben, addig Oroszországban a gazdasági visszaesés kisebb lesz a vártnál, és a világ második legnagyobb fizetési mérleg többletét mutatják fel. Oroszország még úgy is növeli energiabevételét, hogy kevesebb gázt értékesít Európába irányában, a Gazprom bevétele 85 százalékkal nőtt - jegyezte meg.Dömötör Csaba szerint Brüsszel az energetikai szankcióval nagyon rossz területet választott az erődemonstrációra. Európa kiszolgáltatott az orosz gázszállításnak, az unió irányváltás helyett kibővítené az intézkedések körét, ársapkát vezetne be az orosz gázszállításra, ami kereskedelmi szabályozásnak álcázott szankció, és azzal a súlyos kockázattal járna, hogy Oroszország leállíthatja a gázszállítást - fejtette ki, hozzátéve: "ha ez bekövetkezik, nem lesz mire ársapkát tenni".Az államtitkár szólt arra, hogy több tagország is elutasító álláspontot képvisel a uniós energiaszankció bővítésével kapcsolatban. Rövid távon ugyanis súlyos ellátási zavarokhoz vezetne, ha Oroszország válaszlépésként leállítaná a gázszállítást. Ez a lépés a kelet-európai országokat jobban érintené, Magyarország függősége az orosz gázszállítástól 85 százalékos - mondta.Megerősítette, hogy Magyarországon a mostani tudás szerint a meglévő szerződések és a magyar gáztárolók töltöttsége alapján nem kell ellátási problémára, kiesésre felkészülni.A magyar külügyminiszter az elmúlt hónapokban mindent megtett azért, hogy többlet gázszállítmányokat tudjon szerezni az országnak - hívta fel a figyelmet. Az államtitkár szerint most látszik igazán annak a kormánydöntésnek a jelentősége, amely szerint a gáztárolók kerüljenek vissza magyar kézbe. A magyar tárolók elég nagy kapacitásúak, feltöltöttségük az európai élmezőnyben van - szögezte le Dömötör Csaba.