A világ 25 országában segíti Magyarország a közösségeket

A Hungary Helps Programban idén 25 országban 1,4 milliárd forint értékben támogat Magyarország olyan programokat, amelyek segítik a közösségek helyben maradását - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán megosztott videójában.



Szijjártó Péter arról beszélt: a világ számos, rendkívül súlyos kihívással néz ma szembe. Ezek közül az ukrajnai háború szerepel a hírek között az első sorban és ma már kevesebbet beszélünk az egészségügyi kihívásokról, a világszerte pusztító járványokról, az egyre súlyosbodó migrációs nyomásról, a terrorizmus egyre súlyosabb elterjedéséről és az extrém ideológiák térnyeréséről - mondta.



Hangsúlyozta, a világ számos pontján súlyos napi kihívások közepette kell, hogy éljék életüket az emberek.



A tárcavezető kiemelte: az elmúlt években sikertelen volt az a stratégia, amely arról szólt, hogy "hozzunk mindenkit Európába". Ehelyett mindenkinek a lakóhelyén kellene segítséget nyújtani abban, hogy otthon tudjon maradni - tette hozzá.



A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: "a segítséget kell oda vinni, ahol a baj van, és nem a bajt oda hozni, ahol egyelőre nincsen baj".



Szijjártó Péter tájékoztatása szerint Magyarország a világ 50 országában támogatta eddig a közösségek helyben maradását iskolák, kórházak és az infrastruktúra fejlesztésével.



Közölte: Magyarország ezeréves keresztény államiságából adódóan kiemelten koncentrál a keresztény közösségek támogatására, amelyek a világ számos pontján megpróbáltatások közt kell, hogy éljenek.



Emellett a program koncentrál Afrikára is, ahol részben az élelmiszerhiányból adódóan, részben a természeti katasztrófák miatti nehézségek következtében az extrém ideológiák terjedése a terrorizmus fenyegetettségének súlyosbodásával jár - jelezte.



Megjegyezte: a közel-keleti és ázsiai térség is fókuszban marad, valamint Magyarország a nyugat-balkáni térségre is figyel, ahol a migráció nehezíti meg az emberek életét.