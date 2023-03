A magyar-szerb partnerség segít a kihívások kezelésében

Magyarország és Szerbia stratégiai partnersége, barátsága nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország jobban tudja kezelni az előtte álló példátlan kihívásokat - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban.



Szijjártó Péter a holland és a szerb miniszterelnökkel folytatott belgrádi tárgyalása után úgy fogalmazott: a közép-európai országok többsége ma három fő kihívással, gazdasági, biztonsági és energiaellátási kihívással néz szembe, Magyarországnak mindhárom kezelésében segít a szerbekkel fenntartott stratégiai szövetsége.



A legfontosabb kihívás az energiaellátással kapcsolatos, a két ország "az eddigieknél is szorosabban kapaszkodik össze", hogy hosszú távon garantálja az energiaellátást - hangsúlyozta.



Szijjártó Péter emlékeztetett rá, hogy a Gazprommal kötött hosszú távú megállapodás értelmében a Magyarország ellátását biztosító földgáz Szerbián keresztül érkezik, Magyarország pedig több száz millió köbméter gázt tárol Szerbiának.



Megállapodás született arról, hogy a tavalyihoz hasonlóan, idén is fogunk földgázt tárolni a szerbeknek a magyarországi gáztározókban, emellett zajlanak az előkészületek a Magyarország és Szerbia közötti villamosenergia-összeköttetés kapacitásának megduplázása, a villamosenergia forgalom könnyebbé, gyorsabbá, egyszerűbbé tétele érdekében - tette hozzá.



A miniszter szólt arról is, hogy egyre nő a migrációs nyomás, a kiváltó okok kezelése nem történt meg, a helyzet kezelésében azonban nagy segítséget jelent, ha Magyarország együtt tud működni a nyugat-balkáni országokkal.



Szerbiával jó ez az együttműködés, harminc magyar rendőr szolgál Szerbia déli határán, hogy a magyar határon történő védekezés vonalát minél inkább délre tudjuk tolni - mondta.



Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Magyarország tavaly rekordot döntött a kereskedelmi forgalom terén. Még sohasem fordult elő, hogy a kereskedelmi forgalom 6 milliárd euró lett volna, s ez hatalmas jelentőséggel bír - közölte.