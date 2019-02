Vári Attila: történelmi aranyérmet és sportfejlesztéseket hozott Pécsnek a tavalyi év

Az olimpiai első helyezés mellett számos szép eredményt értek el a Pécsi Sport Nonprofit (PSN) Zrt. versenyzői 2018-ban. A további sikerek alapja a már befejezett, illetve hamarosan induló beruházások lehetnek. Vári Attila vezérigazgatót többek közt ezekről a fejlesztésekről kérdeztük.

- 2018 kiemelkedő pécsi sportsikere volt a téli olimpián nyert aranyérem. A dicsőségen kívül milyen hozadéka van a győzelemnek?



- A két pécsi téli olimpiai bajnok, Burján Csaba és Knoch Viktor sporttörténelmi sikere nagy előrelépést jelentett a téli sportágak és a pécsi sport számára egyaránt - kezdte Vári Attila, a PSN Zrt. vezérigazgatója. - Ugyan a versenyzők és a szakemberek már korábban is számos világeseményen bizonyították tudásukat, ez a győzelem megmutatta, hogy a legmagasabb nemzetközi színtéren is megállják a helyüket. A pécsi gyerekek szempontjából még inkább fontos, hogy kézzelfogható példát mutatnak számukra ezek a sportemberek, hiszen ugyanabban a létesítményben kezdték meg pályafutásukat, mint azok, akik még csak most bontogatják a szárnyaikat. Ez a példamutatás a mindennapokban is érezhető a gyereklétszámok növekedésében. A PSN Zrt. létesítményfejlesztési törekvéseit is elősegíti az olimpiai aranyérem, mert már régóta folynak a tárgyalások a Magyar Korcsolyázók Országos Szövetségével és a Magyar Jégkorong Szövetséggel annak érdekében, hogy fedetté alakíthassuk a Pécsi Műjégpályát.



- Mennyien sportolnak a PSN színeiben, rendezvényein?

- A PSN Zrt. Sportiskolájában folyamatos létszámnövekedés tapasztalható, jelenleg több mint 1500 igazolt sportolója van az egyesületünknek. Évi 400-450 ezer vendég érkezik létesítményeinkbe, beleértve a kulturális, közösségi, művészeti rendezvényeket is. A szabadidősport-eseményeinken nagyjából 12-15 ezren vesznek részt egy évben, a Vivicittá városvédő futáson például 5500-an indultak. A kifejezetten a fiatalabbakat megmozgató rendezvények között a diákolimpiai döntőket, illetve az ingyenes városi óvodás és kisiskolás úszásoktatást emelném ki.

PSN-es sikerek 2018-ban, egy-egy mondatban Burján Csaba és Knoch Viktor a rövidpályás gyorskorcsolya váltó tagjaként olimpiai aranyérmet nyert 5000 méteres távon a dél-koreai Pjongcsangban.

Iván Bence a dublini paraúszó Európa-bajnokságon hatalmas egyéni csúcsokat úszva ezüst- és bronzérmet szerzett.

A triatlonista Bicsák Bence egyre közelebb van a sikeres tokiói olimpiai kvalifikációhoz, tavaly pedig bronzérmet nyert az U23-as világbajnokságon.

Kenderesi Tamás ezüstérmet szerzett 200 méter pillangón az Európa-bajnokságon.

Az ország legrangosabb utánpótlás vízilabdatornáját, a Komjádi-kupát Pécs rendezhette, a PVSK-PSN Zrt. csapata pedig sporttörténelmi sikert aratva egymást követő második évben hódította el a trófeát.

A tavalyi aerobik világbajnokságon Bali Dániel a férfiak mezőnyében egyéniben ezüst-, vegyespárosban pedig Mazács Fannival bronzérmet nyert.





- Milyen beruházások történtek a városi létesítményekben az elmúlt években?

- 2017-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Sportlövők Szövetsége csaknem 40 millió forintos támogatásából újulhatott meg a Pécs Városi Lőtér. Finoman szólva sem a legmodernebb körülmények között készülhetett a különböző versenyekre az elmúlt években Csonka Zsófia, a PSN Zrt. Sportiskola Európa-bajnok és világkupa-győztes sportlövője, hiszen legutoljára 1989-ben újították fel a létesítményt. A beruházásnak köszönhetően a támogatás több mint felét infrastrukturális fejlesztésre költöttük, emellett 13 millió forint értékben eszközöket szereztünk be.

Több esztendőnyi szervezőmunka, illetve az építkezés befejezése után a város 2018 elején egy új, minden szakmai igényt kielégítő torna munkacsarnokkal gazdagodott, a beruházás értéke megközelíti a 400 millió forintot.

2015 végén fejeződtek be a pécsi Műjégpálya hűtőrendszer-felújítási munkálatai. A Hullámfürdő fejlesztése is több ütemben zajlott: 2014-ben mintegy 45 millió forintból teljes egészében újraburkolták a két kültéri medencét, és a gépészeti megoldásokat is korszerűsítették. 2018 elején pedig a teljes szaunatér modernizációs munkája ért véget.

Tavaly nyáron a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) támogatásának köszönhetően bővült a gépparkunk, az eszközök segítségével a korábbiakhoz képest korszerűbben és gyorsabban lehet elvégezni a játékterek napi karbantartását.



- A közeljövő is tartogat fejlesztést?

- Az id. Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia kovácstelepi beruházása tavasszal indul el, várhatóan márciusban már munkaterületté alakul a létesítmény egy része. Több ütemben valósulhat meg a fejlesztés, elsőként a főépület építése kezdődik majd meg.



- Biztosított a PMFC utánpótlásának működtetése?

- Igen, biztosított. A regionális utánpótlás-központban már három éve sikeresen dolgoznak a szakemberek, ám nemcsak a PMFC labdarúgóit képezzük napról napra, hanem együttműködési megállapodással a Dél-Dunántúl többi együttesét is segítjük a magyar labdarúgás fejlődése érdekében. Az MLSZ versenyrendszerében kiemelt jelentőséggel bír a regionális utánpótlás-központ, a célunk az, hogy minél több tehetséges labdarúgó kerülhessen a régióból a korosztályos nemzeti válogatottakba.



- A piros-feketék kapcsán megkerülhetetlen kérdés a felnőtt együttes sorsa, a hosszabb távú célkitűzés.



- A PMFC felnőtt csapatának szakmai vezetősége mindig az aktuális bajnoki szezonra tervez, így jelenleg az előttünk álló tavaszi idény a legfontosabb. A hosszabb távú célokról abban a pillanatban lehet csak beszélni, amikor egy új befektető érkezik a klubhoz, aki lehetőséget teremt arra, hogy a jelenleg amatőr, NB III.-as osztályban szereplő együttes felkerüljön előbb a profi NB II.-es, majd az NB I.-es bajnokságba.