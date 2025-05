Tíz éve ásták meg a pécsi labdarúgás sírját, a halottfeltámasztásra azóta is várni kell

Volt ott minden! Síró-nevető drukkerhad, színházat, filmeket idéző pillanatok, az összes elem, amire futballstadionban csak ritkán kerül elő. Lassan tíz esztendeje annak, hogy az akkor még NB I-es Pécsi MFC sírgödrét a pálya közepén egy markológép hevenyészve, de gyorsan kikaparta. Beletették a koporsót is, az utolsó forduló lefújását követően. Bár a tényleges halál nem következett be, azért a klub, a sportág a városban teljesen belerokkant az akkori tulajdonos „mutatványába". A gyors újjáéledésre most kevés a remény.

Még világviszonylatban is kiemelkedő érdeklődést kapott a pécsi labdarúgás. Sajnos nem a csapat játéka miatt került be az egyesület a hírfolyamba, hanem egy félig-meddig botrányos eseménysor kapcsán, egy morbid, figyelemfelkeltő akció kapcsán.

A dolog bejött, bár a célját csak részben érte el. A talajból ugyanis még sikerült kikaparni, feltámasztani a majdnem kimúltat, de az áldozat hatalmasnak tűnik.



Jött, látott, aztán nem győzött, de szinte mindent vitt az enyészetbe a kor tulajdonosa, Matyi Dezső.

A nagyvállalkozó volt a pénzembere a Pécsi MFC-t működtető gazdasági társaságnak 2015 tavaszán. De már hónapokkal korábban meglebegtette: megvonja a támogatást a focistáktól.

Ekkor érkezett el május 29-e, a PMFC-MATIAS -Nyíregyháza 2-1- es meccs időpontja.

A döntés Íme az MLSZ akkor közlése a kizárásokról: „A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Licencadó Bizottsága 2015. május 26-i ülésén jogerős döntéseket hozott a 2015/16. évi klublicenc kérelmek kapcsán. A Bizottság a KTE Kft., a PMFC-Sport Kft., a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. és az „Új Lombard" Kft. nemzeti első osztályú (NB I), valamint az Újpest 1885 Futball Kft. nemzetközi (UEFA) és a Putnok FC. Kft. nemzeti másodosztályú (NB II) licenckérelmező fellebbezéseit elutasította. A Győri ETO FC Kft. nem nyújtott be fellebbezést az Elsőfokú Licencadó Bizottság elutasító határozata ellen.

A pályán a piros-feketék kivívták a jogot a folytatásra, megtartották helyüket az élvonalban. De a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) úgy döntött, nem ad licenszet a következő idényre PMFC-nek (sem), s a tizenhatos létszámot tucatnyira csökkenti, a következő őszi rajtot megelőzően.

A lefújást követően jöhetett hát a felháborító szertartás. A középkörbe bezötyögött egy kicsi, gumírozott lánctalpas munkagép, majd jó 4000 egybegyűlt szeme láttára „kidobta" a földet, egy gödröt alakított ki.

Négy fanatikus a vállán vitte a koporsót, majd jöhetett a hantolás. De azért az már több, mint felháborítónak tűnt, hogy egy keresztet is ott hordoztak a menet élén.

Pár nap múlva következhetett, már zárt körben a kiemelés, mert ott azért nem maradhatott a temetési kellék a gyep közepén, másfél méter mélyen. Hiszen mégis csak egy futballpályáról volt szó, igaz, új szerepben.



A Pécsi MFC abban az időben egészen a megyei I. osztályig zuhant vissza. Onnan járta meg az NB III-at, az NB II-t, de manapság ismét a harmadik vonalban tengődik.

A futballal kapcsolatos vállalkozás finanszírozója, Matyi akkor azt mondta, pár héten belül előáll az igazsággal. Ennek pont egy évtizede, de még nem jelentett be semmit. Bármit is mondana, annak már különösebb értelme sem lenne.