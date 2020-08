Sztárigazolás a PMFC-nél: Garami József mesteredző ismét Pécsett dolgozik

Garami József huszonhét esztendőt követően visszatért egykori legendás sikerei színhelyére, hogy mentorként és szakmai koordinátorként segítse a PMFC-t.

Garami József, korábbi szövetségi kapitány, legendás pécsi mesteredző vitathatatlanul a magyar futball egyik legismertebb élő szakembere. A napokban 81. életévét betöltő egykori sikeredzőnk vezetésével a PMFC jogelődje a legszebb időszakát élte át, hiszen az 1985-86-os első osztályú évadban egészen az ezüstérmes helyig vezette a mecsekaljaiakat. Ráadásul irányításával a sikerkorszak megkoronázásaként 1990-ben a piros-feketék elhódították a Magyar Népköztársaság Kupát (MNK), 1991-ben pedig bajnoki bronzéremhez segítette a csapatot.

Edzőként később Újpesten, a Győri ETO-nál, a Ferencvárosnál és az MTK-nál dolgozott, ahol szintén szép sikereket ért el, bajnokságokat, kupákat nyert el csapataival. Garami József páratlan edzői pályafutását lassan öt éve fejezte be. Hazaköltözése óta nyugdíjasként éli mindennapjait, de a labdarúgástól nem szakadt el, rendszeres látogatója a PMFC hazai bajnoki mérkőzéseinek.

Klubunk vezetősége huzamosabb ideje egyeztetett Garami Józseffel, aki elfogadta felkérésünket, amelynek értelmében huszonhét esztendőt követően újra a PMFC sikeréért dolgozik.

- Már lassan egy éve vagyok itthon és ezalatt megkerestek a PMFC vezetői, hogy kapcsolódjak be az edzők és a pécsi gyerekek felkészítésébe, meg egyáltalán a szakmai munkával kapcsolatban segítsek és mondjak véleményt. A felnőtt csapat körül szerencsére minden rendben van, megnézem, hogy áll az utánpótlás, mire van még szükség és lehetőség. Fontosnak tartom, hogy a klub törődjön a fiatalokkal és minél több játékost neveljen ki a magyar labdarúgásnak. A '86-os ezüstérmes csapatban huszonkét játékosból húsz saját nevelésű volt - mondta legendás mesteredzőnk.

Kulcsár Árpád sportszakmai igazgató kiemelte, Garami József hazacsábításával nagyon sokat nyert a pécsi labdarúgás. Rengeteg fiatal edző dolgozik ugyanis a piros-feketék utánpótlásában, akiknek nagyon sokat tud majd segíteni. Vezetőnk biztos benne, hogy ő is tud majd legendánktól új dolgokat tanulni. A megállapodás értelmében Garami József feladata elsősorban a PMFC edzőinek mentorálasa, valamint a szakmai munka koordinálása lesz, amelyet mesteredzőnk tudásával, tapasztalatával, véleményezésével segíthet, főleg az utánpótlás-nevelés területén.

- Garami József rengeteget tett a magyar labdarúgásért, kiváltképp a pécsi futballért. Egy évvel ezelőtti hazaköltözését követően kezdtünk el arról beszélgetni, hogy emennyiben az egészsége is megengedi, akkor nagyon szívesen vennénk, hogyha az évtizedek alatt felhalmozott tapasztalatát és tudását nálunk kamatoztatná. Jómagam is még Józsi bácsi kiválasztási rendszere alapján lettem NB I-es játékos, emiatt is valami hasonlót fogalmaztam meg öt évvel ezelőtt. Az a cél, hogy ahogy annak idején, úgy a jövőben is rengeteg profi játékost nevelhessünk ki Pécsen - fogalmazott Kulcsár Árpád.

Szintén boldogságának adott hangot klubunk operatív igazgatója, Győri János, aki örül, hogy a PMFC elé kitűzött célok elérése során számíthat Garami József tapasztalatára, segítségére.

- A 90-es évek legelején kerültem a PMFC utánpótlásába, ahol Józsi bácsi felnőtt vezetőedzőként is folyamatosan foglalkozott a fiatalokkal. Ekkor találkoztam vele legelőször. Emlékszem, hogy szinte mindenkihez volt pár nevelőszándékú gondolata, amit érdemes volt megfogadni. Később 1999-től 2001-ig az ETO-ban, mint vezetőedzőm segítette a pályafutásomat, aztán ő az MTK szakmai vezetőjeként dolgozott, így a kék-fehéreknél eltöltött időszakom alatt is sokat köszönhettem neki játékosként. Voltak közös útjaink és nagyon örülök, hogy a PMFC-nél kitűzött álmaink elérésében Józsi bácsi is részt vesz. Jó érzés, hogy a tapasztalatára, emberségére számíthatunk - nyilatkozta Győri János.

Garami Józsefet szívből köszöntjük újra klubunknál, munkájához jó egészséget és nagyon sok sikert kívánunk!