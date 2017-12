Rasheed Rita lesz januártól a PEAC-Pécs új játékosa

Januártól Pécsett folytatja pályafutását Rasheed Rita, a rutinos, válogatott bedobó december 27-én érkezik hozzánk, és csatlakozik a PEAC-PÉCS-hez.

A december közepén kialakult helyzetben a klub igyekezett a legjobb megoldást megtalálni. Olyan magyar játékost kerestek, aki rutinjával, tudásával, képességeivel jelentős segítségére tud lenni a PEAC-PÉCS-nek. Így vették fel a kapcsolatot a Lengyelországban légióskodó Rasheed Ritával, aki hívó szavukra igent mondott, és felbontotta élő kontraktusát az Energia Torun együttesével és Pécsett folytatja a pályafutását.

A PEAC-PÉCS ügyvezetője az alábbiakat mondta a 28 esztendős, 182 cm magas bedobó, Rasheed Rita szerződtetése kapcsán: - Arra törekedtünk ebben a helyzetben, hogy egy ilyen magas kvalitású játékossal erősítsük meg a csapatot, akinek nagyon fontos szerepet szánunk. Önmagában Rita leigazolása azonban még nem jelenti azt, hogy az esélyeink az ő érkezésével jelentősen megnövekedtek volna - vélekedett Kond Árpád. - Már a bajnokság elején látszott, hogy a felnőtt, rutinos játékosokat illetően nagyon szűk rotációval kénytelen dolgozni Gabriel Carrasco vezetőedző. Az alapszakasz második fele előtt pedig mindössze öt meghatározó játékosunk maradt, és ilyen kevés emberrel úgy láttuk, hogy nem tudnánk elérni céljainkat. Miután a bajnokságból tíz forduló eltelt, tisztán látszanak az erőviszonyok. Három csapat kiemelkedik a mezőnyből, az első kettővel nem tudtunk partiban lenni, a Győrrel viszont idegenben szoros mérkőzést játszottunk. A dobogósok után következő öt csapat hasonló erősségű, közöttük a sorrendet apróságok, a pillanatnyi forma, egy-egy szerencsés vagy balszerencsés szituáció, illetve jobb vagy kevésbé jó szériák határozzák meg. Nagyon szeretnénk, ha a számunkra január 5-én induló alapszakasz visszavágókon a PEAC-PÉCS reális eséllyel venné fel a harcot, és ennek érdekében nem is volt kérdés, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a játékos-állományunk megerősítéséért. Az is egyértelmű volt, hogy olyan, számunkra elérhető magyar, válogatott szintű játékosban kell gondolkodnunk, aki kellően rutinos, és hasonlóan nehéz helyzetekben már bizonyított. Így találtuk meg Rasheed Ritát, akit leginkább Győrből és a DVTK-ból ismerhetnek a pécsi kosárlabda barátok is. Felvettük a kapcsolatot Ritával, aki a hívó szavunkra felbontotta szerződését a lengyel csapatánál, így lehetővé vált, hogy leigazoljuk, és egyelőre az idény végéig szóló megállapodást írtunk alá vele. Szeretném, ha az ő közreműködésével tényleg egy új szakasz kezdődhetne el a PEAC-PÉCS számára a magyar bajnokságban, a csapat hangulata, kémiája, és szakmai munkája révén jobb eredményeket tudnánk elérni. Bízom abban, hogy Rita teljesítményével, tapasztalatával segíteni tudja csapatunkat.

Rasheed Rita elárulta, hogy ő miként élte meg az utolsó időszakot, és hogyan döntött az ajánlat elfogadásáról: - Úgy gondolom, végül jó döntést sikerült hoznom, sokáig hezitáltam mert igazából jól éreztem kint magam és külföldön szerettem volna egy teljes szezont játszani, de akárhogy is tervez az ember, az élet felülírhatja azt. Nagyon jó lehetőségnek éreztem nyáron a lengyel klub ajánlatát és pozitív mentalitással is érkeztem meg hozzájuk. Viszont sajnos hétről hétre kezdett kirajzolódni számomra a profizmus hiánya, de még ezzel a tudattal is úgy gondoltam, végig lehet csinálni a szezont. Eközben jött a PEAC-PÉCS megkeresése, amire egyáltalán nem számítottam és kicsit össze is zavart, így az utolsó hétig mérlegeltem, mi lenne nekem a jobb a jövő szempontjából, és végül az utolsó két meccs döntött nálam, ha van másik opcióm, akkor miért ne élnék vele. Végig követtem a magyar bajnokságot a hónapok alatt, online amelyik meccset tudtam, meg is néztem, és úgy, ahogy tavaly, most is kiegyenlített a bajnokság, az első csapatokat leszámítva. Remélem minél jobb eredménnyel tudjuk zárni majd a szezont, az én részemről biztosíthatom, hogy minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a csapat sikeresebb szerepléséért.

Rasheed Rita 2006-ban mutatkozott be az élvonalban, a Vasas-Csata színeiben, ahonnan két idény után szerződött Zalaegerszegre, itt szintén két évet kosárlabdázott. A 2010/2011-es bajnokságot az Európa Kupás Szeged együttesénél töltötte, majd következett a ranglétra következő foka, az EuroLigában szereplő HAT-AGRO UNI Győr. Az évről-évre fejlődő, remek statisztikai mutatókat produkáló játékos bajnokságot nyert a győri csapat színeiben. Két idény után következett az első külföldi kitérő, Olaszországba, az A ligás Fila San Martino di Lupari csapatához igazolt. A 2014/2015-ös idény első felét Franciaországban, az Union Hainaut együttesénél kezdte, majd onnan 2015. januárjában Miskolcra szerződött, ahol két és fél szezont töltött el. Rasheed Rita a tavalyi idényben átlagosan 23,8 percet töltött a pályán a DVTK színeiben, 12,5 pont és 2,1 lepattanó volt a bajnokikon elért átlaga. Idén nyáron a lengyel EK induló Energia Torun játékosa lett, ahol tíz bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 19 perc alatt 6,8 pontos átlagot hozott.

Rasheed Rita három alkalommal játszott magyar bajnoki döntőt, 2012-ben meg is nyerte azt a Győrrel, a Magyar Kupában pedig négyszer jutott el a fináléig, amit 2016-ban a DVTK-val el is hódítottak Miskolcon.