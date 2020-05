Orbán Viktorral egyeztetett Hargitai János a PMFC új stadionjáról, a kormányfő pozitív választ adott

Lapunk értesülései szerint Hargitai János, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő kedden az Országgyűlésben egyeztetett Orbán Viktorral a PMFC új stadionjáról. Úgy tudjuk, a kormányfő pozitív választ adott, így felcsillanhat a remény, hogy Baranyában is épül olyan stadion, amely nem csak NB II-es, hanem élvonalbeli, sőt nemzetközi találkozók rendezésére is alkalmas lesz. Hargitai János megerősítette értesüléseinket.

Amint az ismert, a PMFC a következő szezontól az NB II-ben szerepelhet, az viszont egyelőre kérdés, hogy hol játszhatja a mérkőzéseit.



Az Újmecsekaljai stadion az NB III-ra is alkalmatlan volt, csak a szövetség ideiglenes engedélyével rendezhettek benne meccseket.



A Magyar Labdarúgó-szövetség NB II-re vonatkozó előírásainak egyetlen baranyai pálya sem felel meg, még a kozármislenyi sem. Legközelebb Kaposváron található megfelelő létesítmény.



Akad, ahol nem lehet villanyfényes meccseket tartani, máshol a megfelelő nagyságú, fedett lelátó hiányzik.



Az ugyan nem kizárt, hogy az MLSZ külön engedélyével játszhatnak majd Újmecsekalján, de hosszabb távon csak egy modern létesítmény jelenthet megoldást.



Az új pécsi stadion ügye most pedig ismét terítékre került.



Hargitai János a járvány kitörése előtt már egyeztetett Orbán Viktorral a létesítmény építéséről, akkor abban maradtak, hogy az NB II-es tagság megszerzése után térnek vissza a kérdésre. Nos, azóta a PMFC NB II-es, s úgy értesültünk, hogy már az újabb egyeztetés is lezajlott a miniszterelnök és a kereszténydemokrata politikus között.



Hargitai János lapunknak nyilatkozva megerősítette, kedden az Országgyűlésben tárgyalt Orbán Viktorral, s a kormányfőtől pozitív választ kapott.



- Futballszeretőként, a PMFC egykori elnökeként természetesen nagyon fontosan tartom, hogy új, modern stadiont kapjon Pécs és Baranya, de a járvánnyal járó gazdasági válság menedzselése szempontjából is különös jelentőségűek az állami beruházások - fogalmazott a Pécsi Újság. hu-nak a képviselő. Kifejtette, most, hogy a jelek szerint hamarosan vége lehet a veszélyhelyzetnek, az új pécsi stadion ügye azért is előtérbe kerülhet, mert az építkezés komoly szerepet játszhat a város és a megye gazdaságának erősítésében, sok cég és még több ember juthat munkához, így a helyi vásárlóerő is növekedik.



A nemzeti oldal politikusa hozzátette, a költségvetési bizottság alelnökekeként ismeri a kormány jövő évre szóló gazdaságfejlesztési elképzeléseit és lehetőségeit, amibe a pécsi stadion is illeszkedik.

Megjegyezte, nem pusztán az NB II előírásainak megfelelő létesítmény épülhet, hanem élvonalbeli, sőt nemzetközi találkozók rendezésére is alkalmas.