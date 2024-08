Nyolcvanöt éves az egykori kiváló pécsi hálóőr és edző, idősebb Bogyay Zoltán

Másoknak könnyű

Az ifjabbik Bogyay Zoltán monda egyszer, egy összejövetelen, több kapus jelenlétében: „Nektek könnyű lehetett, mert edzés után mehettek a dolgotokra. De nálunk még ebédnél, vagy vacsoránál is gyakran folytatódott a szakmázás, otthoni keretek között.". Nem is eredménytelenül, a már rég felnőtt gyermek is természetesen futballkapussá nőtt, apja irányítása mellett. Korosztályos válogatottá vált, de védett az NB I-ben is, a Pécsben, piros-feketében. Ami nem olyan hatalmas meglepetés, valljuk be!