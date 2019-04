Michelisznek most az időmérő jelentette a végállomást

Michelisz Norbert számára ezúttal sajnos a Q1 a teljes időmérő végét jelentette: a Hyundai magyar versenyzője a 15. helyen zárta a második kvalifikációt Marokkóban vasárnap.

A szombati időmérőn a 26 fős mezőnyből 23-an egy másodpercen belül voltak, és Michelisz Norbert is úgy lett csak 12., hogy mindössze egy tizeddel gyorsabb körrel már az ötödik lehetett volna. Ebből is látszott, hogy a várakozásoknak megfelelően elképesztően szoros az idei mezőny, apró különbségek is rengeteget számítanak.

A második időmérőn nagy jelentősége volt a top 10-be való bejutásnak, hiszen a marokkói szezonnyitót felvezető blogjában Michelisz arról írt, hogy a Hyundaira vonatkozó szigorú BoP miatt a fordított rajtrácsos futam lehet a legjobb esély a jó eredmény elérésére.

Sajnos nem sikerült elérnie célját a magyar versenyzőnek, aki a legjobb tizenkettőt tömörítő Q2-be sem jutott tovább. Legjobb időeredménye valamivel lassabb volt a szombatinál, az 1:25,328 pedig csak a 15. helyhez volt elég. Kb. másfél tizeddel maradt le a Q2-ről, ahová a négy Hyundai közül kettő fért be: Nicky Catsburg és Gabriele Tarquini.