Michelisz Norbertet választották a legjobb autóversenyzőjének, csapatát is díjazták

A himesházai autóversenyzőt, Michelisz Norbertet ezúttal a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) választotta meg 2018 legjobb versenyzőjének.

Nem csupán ő, az általa is alapított M1RA - motorsport csapatot is díjazták - ők lettek az év csapata.

Rajtuk kívül még Nagy Dániel, a csapat tagja kapott különdíjat.

A kitüntető címről Michelisz Norbert számolt be Facebook-oldalán és Instagramján. A bejegyzésben azt is írta, azért különösen büszke, mert a díjátadón az általa alapított csapatot és annak versenyzőjét is elismerték.

"Ezt a képet elteszem emlékbe! Megtisztelő, hogy az MNASZ engem látott 2018 legjobb magyar autóversenyzőjének, de attól igazán különleges számomra ez a fotó, hogy ma este a M1RA is bezsebelt két trófeát: az év csapatáét és Nagy Dani révén még egy különdíjat is" ,fogalmazott bejegyzésében Michelisz Norbert.

Képönkön: Michelisz, Nagy Dániel és Bári Dávid, a M1RA első embere.