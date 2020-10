Michelisz Norbert: az utolsó kanyar olyan, mint a színházban vastapsra a függöny elé lépni - Videó!

A WTCR túraautó világkupa idei szezonja a hétvégén a Hungaroringre ért, ám ezek a futamok a himesházai pilóta, Michelisz Norbi és a szurkolók számára is rendkívüliek lesznek. A vírushelyzet miatt ugyanis zártkapus versenyeket tartanak. Többek között erről az egyedi helyzetről, a németországi nagydíj előtt kirobbant BoP-botrányról és persze a hazai futamok esélyeiről is kérdezte - rendhagyó helyszínen - Wéber Gábor, Forma 1-es szakkommentátor és autóversenyző az OMV által támogatott pilótát.

Rendkívüli körülmények jellemzik a világ szinte minden sporteseményét, ami alól a WTCR túraautó világkupa sorozata sem jelent kivételt. A vírushelyzet következménye, hogy a magyar nagydíjat most, az október 17-18-i hétvégén rendezik meg a Hungaroringen.

Ez önmagában is szokatlan, hiszen Michelisz Norbi utoljára több mint egy évtizeddel ezelőtt versenyzett az év ezen szakaszában a hazai pályán - mondta el az OMV által támogatott pilóta Wéber Gábornak, egykori versenyzőtársának és Forma 1-es szakkommentátornak az utazás közben készült beszélgetésen. A 2008-as futam igen emlékezetes volt mindkettőjük számára - jegyezte meg -, hiszen az még egy magyar bajnoki esemény volt, ami akkor a bajnoki címről döntött.











A beszélgetés során szóba kerül az idei év eddigi legnagyobb WTCR-botránya. A németországi futamtól Michelisz csapata váratlanul visszalépett az őket nagyon előnytelenül sújtó BoP, azaz a bajnokság teljesítmény-kiegyenlítő rendszerének beállításai miatt. Ennek hatására ugyanis nem sok esélyük lett volna a jó szereplésre.

Norbi ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy mindig szeretett a „Zöld pokolban" versenyezni, de azokkal a lehetőségekkel, amiket számukra meghatároztak, valóban esélytelenül álltak volna a rajtrácsra. A kieső versenyek ellenére úgy gondolja, hogy a címvédésre még mindig van lehetősége. Ennek okaként azt fejtegette, hogy az első két versenyhétvégén még csak két futamot rendeztek, azóta viszont hármat és ennek köszönhetően még mindig fel lehet zárkózni - akkor is, ha most több mint 70 pont a hátránya.



Miután csapata visszatért a bajnokság mezőnyébe, a Slovakia Ringen már sokkal jobb helyzetben voltak - javítottak a BoP-korlátozásokon. A főfutamon azonban jött egy nem várt esemény: vezető pozícióból csúszott vissza szinte a mezőny végére, miután Jean Karl Vernay meglökte autóját nem sokkal a rajt után. Ekkor lényegében a teljes mezőny előtt keresztbe fordult. Már várta a csattanást, hogy valaki belerohan, ám a szerencse ekkor mellette volt. A 17.-18. helyről kellett felzárkóznia. Norbi beszámolt arról is, hogy a francia pilótával azóta megbeszélték az esetet.

A bocsánatkérés megvolt versenyzőtársa részéről, ám azt azért megjegyezte Gábornak, hogy „nem ez volt pályafutása legkonstruktívabb megbeszélése".



A nézők hiánya miatt Norbi szerint a hungaroringi futamok biztos nagyon szokatlanok lesznek.

Emiatt ugyan kevesebb nyomást érez magán, ám hozzátette, a nézők minden évben tizedekkel segítik körönként. Megjegyezte, hogy a magyar nagydíjak közül a 2012 évire emlékezik a legszívesebben, amikor először tudott nyerni saját közönsége előtt. Ám a 2011-es első hazai túraautó világbajnoki futam is örökre emlékezetes marad számára, mert azt szinte katartikus élménnyé tették a rajongók. Pontosan ezek miatt az élmények miatt hiányoznak majd neki nagyon a nézők.



Már csak azért is, mert az utolsó kanyarban mindenképp látja a rajongókat. Kanyarról-kanyarra teljesítve a pályát aztán erről az extatikus hangulatról megfeledkezik a pilóta, ám ismét az utolsó kanyarra érve ezzel újra szembesül. Ez pont olyan, mint amikor a színházban a függöny után, a vastapsban újra és újra kijönnek a színészek. Ő ezt futamonként akár 14 alkalommal is megteheti, ami hatalmas élmény.



Hungaroringen egyébként most is jó eredményekre számít. A Q3-ba bejuthatnak, s véleménye szerint az élmezőnyben tudnak küzdeni a helyezésekért. Erre szükség is van ahhoz, hogy el tudja kezdeni a felzárkózást a bajnokságot vezető pilótához képest, s a bajnoki címvédésről szőtt álmai életben maradjanak.