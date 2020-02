Magyarország rendezheti a 2027-es női kézilabda-vb-t

Magyarország rendezheti a 2027-es, olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságot - döntött kairói ülésén a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) tanácsa.

A hírt a magyar szövetség (MKSZ) közölte péntek délelőtt Facebook-oldalán.

A 32 csapatos tornára a tervek szerint Budapesten, Debrecenben, Győrben és Tatabányán kerül sor.



"Talán sokaknak már kicsit megszokottnak tűnhet a 2022-es férfi és a 2024-es női Európa-bajnokság rendezési jogának elnyerése után, hogy a 2027-es női világbajnokságnak is mi adhatunk otthont, azonban ne feledjük, hogy Magyarország önállóan legutóbb 16 esztendeje rendezhetett felnőtt világversenyt kézilabdában, amikor a női Európa-bajnokságra került sor nálunk, felnőtt világbajnokság pedig legutóbb 25 éve, 1995-ben volt hazánkban." - idézte Kocsis Mátét, az MKSZ elnökét a szövetség honlapja.



A Kairóban tartózkodó sportvezető kiemelte: a negyedszázaddal ezelőtti torna új dimenzióba helyezte a sportágat Magyarországon és az akkori ezüstéremre ma is szívesen emlékezhet vissza mindenki.



"Az utóbbi esztendők sikeres női Bajnokok Ligája négyes döntői, utánpótlás-világversenyei nem csupán egy komoly szervezési tudást alapoztak meg a magyar kézilabdában, hanem jelzik, hogy Magyarország alkalmas, mi több, jó rendező, ez pedig komoly bizalmi tőkét is jelent a nemzetközi szervezetek felé. Nagyon örülünk annak, hogy számos magyar ember és sok válogatott játékos is átélheti majd három éven belül, hogy Európa-, majd világbajnokságon is láthassa a válogatottat, illetve hazai pályán küzdhet a minél jobb eredményekért." - fogalmazott Kocsis Máté.



Horváth Gabriella MKSZ-főtitkár hangsúlyozta: rendkívül értékes torna rendezési jogát nyerték le.



"A 2028-as Los Angeles-i olimpia legfontosabb női kvalifikációs versenye lesz a magyarországi világbajnokság - mondta. - A négy rendező város, nyugatról kelet felé haladva Győr, Tatabánya, Budapest és Debrecen az M1-es és M3-as autópálya tengelyén helyezkedik el, így a két legtávolabbi helyszín is elérhető majd a lehető leggyorsabban, ez a koncepció pedig a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek is elnyerte tetszését."

Magyarország legutóbb 1995-ben volt női világbajnokság házigazdája a társrendező Ausztriával. Azt megelőzően 1982-ben rendezett egyedül vb-t az ország, akkor a Szovjetunió mögött a második helyen zárt a csapat, 1995-ben pedig a Koreai Köztársaság előzte meg a magyarokat.



A nemzetközi szövetség tájékoztatása alapján a 2025-ös férfi vb-t Horvátország, Dánia és Norvégia közösen rendezi, 2027-ben pedig Németországban lesz a torna. A 2025-ös női vb-nek Németország és Hollandia ad otthont.