Letette Orbán Viktor asztalára Hargitai János az új pécsi stadion tanulmánytervét

Eljuttatta Orbán Viktor miniszterelnöknek Hargitai János kereszténydemokrata országgyűlési képviselő az új pécsi labdarúgó stadion előtanulmányát és a vázlattervet. A kormányfő előbb szóban, majd - több baranyai politikus levelére válaszolva - nyáron írásban is közölte: támogatja a városi sportinfrastruktúra fejlesztésére vonatkozó kezdeményezést.





Alaposan elszállt az idő az újmecsekaljai stadion felett, ha a szigorú előírásokat vesszük figyelembe, a PMFC nem játszhatná a hazai mérkőzéseit a létesítményben. Ugyan a Magyar Labdarúgó-szövetség megengedő volt és ideiglenes engedélyt adott, már nagyon indokolt egy, a mai kor követelményeinek is megfelelő aréna építése.



Most ehhez kerültünk egy lépéssel közelebb, Hargitai János ugyanis a napokban juttatta el Orbán Viktornak az új városi stadion előtanulmányát és vázlattervét.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kereszténydemokrata képviselő előbb májusban személyesen egyeztetett a miniszterelnökkel a beruházással kapcsolatban, majd a kormányfő júliusban válaszolt arra a levélre, amelyet több baranyai politikus is aláírt. Orbán Viktor mindkét esetben a beruházás mellé állt. Ahogy fogalmazott, a pécsi labdarúgás tisztelőjeként örömmel támogatja a városi sportinfrastruktúra fejlesztésére vonatkozó kezdeményezést.

A napokban benyújtott dokumentum egyelőre nem nyilvános, de értesüléseink alapján egy nyolcezer fő befogadására alkalmas stadion tervét tartalmazza. Hasonló méretű lesz a Budapest Honvéd hamarosan elkészülő új otthona Kispesten, illetve a nyíregyházi aréna, amelynek tervezésére és kivitelezésére nemrég írtak ki ajánlatkérést a Közbeszerzési Értesítőben.



Lapunknak sikerült megszereznie a Pécsre tervezett létesítmény látványtervét, amely alapján kijelenthető, hogy egy ékszerdobozzal gazdagodhat a város. A stadion nemcsak a - labdarúgásra vonatkozó - hazai első osztályú előírásoknak felel majd meg, hanem akár nemzetközi mérkőzések helyszínéül is szolgálhat. A meccsek mellett persze akár koncerteknek vagy más kulturális eseményeknek is ideális helyszíne lesz.



Információink szerint az aréna várhatóan a nyugati városrészben található Bolgárkertben épül majd fel, hiszen így közel lenne a Dárdai Akadémiához. Az elmúlt években lehetséges helyszínként felvetődött még a Füzes dűlő, tehát az EXPO Center melletti terület, a Várkői-stadion (egykori Bőrgyár-pálya) és a Tüskésrét is.

Akárhol is lesz majd a stadion, az nemcsak a pécsi és baranyai sportéletnek, hanem a megye gazdaságának is jelentős lökést adna, az építkezés és később az üzemeltetés helyi cégeknek és embereknek biztosítana megrendeléseket, illetve munkát.

Képünkön: az új pécsi aréna látványterve.