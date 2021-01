Legfeljebb csak a szakosztály tagjai síelhetnek az idei télen a mecseki pályán

Javában zajlik a munka a mecseki síházban, amelyet kormányzati pénzből tesznek rendbe. Emiatt - ha érkezik is értékelhető mennyiségű hó a lejtőre -, a pályát ezen a télen legfeljebb csak a PVSK Sí Szakosztályának tagjai használhatják.

Még tavaly télen adott tájékoztatást az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Révész Máriusz arról, hogy számos hazai helyszín mellett a pécsi sípályánál is fejlesztés indul.



A politikus szerint bár a magyarországi pályák nem versenyképesek az Alpokkal, de kiválóan alkalmasak arra, hogy a sport iránt érdeklődők az országhatárokon belül tanuljanak meg síelni, a családoknak pedig arra, hogy egy-két napos sportolással szakadjanak ki a mindennapokból.



A mecseki síház felújítása javában zajlik, így ebben a szezonban - még ha esik is elég hó - elmaradnak a versenyek, és „külsősök" sem használhatják a pályát.



- A síház munkaterületnek számít, balesetveszélyes az ott tartózkodás. Ennek megfelelően a mostani télen legfeljebb a szakosztály tagjai használhatják a pályát, de az épületbe természetesen ők sem mehetnek be - adott tájékoztatást lapunknak Tóth Ákos, a PVSK Sí Szakosztályának vezetője.



Hozzátette: értelemszerűen így elmaradnak a tervezett versenyek is.



Úgy fogalmazott, ha lesz megfelelő mennyiségű hó a mostani szezonban, a síelők olyan feltételek mellett hódolhatnak a szenvedélyüknek a Mecseken, mint az ötvenes években. Megéri azonban várni, az épület ugyanis jelentős felújításon esik át, így a beruházás végeztével lényegesen jobb körülmények fogadják majd a sportolókat.

Tóth Ákostól megtudtuk, a munka az ütemtervnek megfelelően halad, így jó esély van arra, hogy - az eredeti elképzeléseknek megfelelően - nyár elejére végeznek a beruházással.



Képünk archív fotó.