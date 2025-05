Juhász Dorka kihagyja a következő idényt a Minnesota Lynxben

Juhász Dorka nem szerepel a Minnesota Lynx csapatában az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokság (WNBA) 2025-ös idényében.

Az amerikai klub honlapja számolt be a döntésről, indoklásként pedig azt közölte, hogy a magyar válogatott kosaras - aki jelenleg az olasz bajnoki döntőben küzd az előségért a Famila Wuber Schio csapatával - az elmúlt két évben folyamatosan játszott, ezért a most következő nyárra pihenést tervez.

A Lynx oldala emlékeztet rá, hogy 2023-ban draftolták Juhászt. Azóta 72 mérkőzésen jutott szerephez, átlagban 5,4 pontot dobott, 5,2 lepattanót szerzett, 1,9 gólpasszt adott és 20,4 percet töltött a pályán.

A 25 éves magyar center ezen a nyáron Európában marad, hogy kipihenje a hosszú sorozatot - számolt be róla a The Minnesota Star Tribune is.

A Minnesota Lynx legutóbb döntős volt a WNBA-ben, októberben 3-2-es összesítéssel alulmaradt a New York Libertyvel szemben.

A jelenleg zajló olasz bajnoki fináléban az alapszakaszgyőztes Schio 2-2-re áll az Umana Reyer Veneziával, az ödötik mérkőzés kedden lesz.