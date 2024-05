Juhász Dorka: a női NBA a sportág csúcsa

Juhász Dorka célja az észak-amerikai profi női kosárlabdaligában (WNBA) szereplő Minnesota Lynx csapatával, hogy minél tovább jussanak a rájátszásban, emellett a személyes fejlődését és az egészsége megőrzését tartja szem előtt.

A 24 éves magyar játékos az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy nem sok ideje volt az olasz bajnokság zárultával összepakolni és kiutazni az Egyesült Államokba, ráadásul pár napon belül már meccset is játszott csapatával, amely négy győzelemmel és két vereséggel kezdte az idényt.



Olaszországban a kupagyőzelem mellett ezüstérmes lett a Schio együttesével, és bár összességében jó szezont tudhat maga mögött, maradt benne hiányérzet.



"Nyilván nem úgy végződött ez a szezon, ahogy szerettük volna. Bajnokok szerettünk volna lenni, mivel a Schiónak minden évben ez a célja. Ez sajnos most nem sikerült, mert a végére kicsit elfogytunk, viszont egyénileg is és csapat szinten is nagyon jó szezonunk volt" - mondta Juhász. Hozzátette, jó volt visszatérni az európai kosárlabda világába és reméli, hogy ezekből a tapasztalatokból tud majd építkezni a jövőben.



A válogatott kosárlabdázó kiemelte, hogy az elmúlt öt évet Amerikában töltötte, így alkalmazkodnia kellett az európai stílushoz, de véleménye szerint ez meglehetősen jól sikerült és egyre magabiztosabbnak érezte magát vezető szerepben.



"Az intenzitás teljesen más, és egy kicsit el is szoktam tőle, mivel Európában inkább az egész támadóidőt kihasználjuk és a legjobb dobásra kényszerülünk rá, itt pedig mindent sokkal gyorsabban kell csinálnom. Emellett új csapattársaim is vannak, akikhez hozzá kell szoknom, eddig egy hét alatt mindössze egy edzésen tudtam részt venni, és nyilván az edzéseken tudjuk majd jobban megismerni egymást és gyakorolni, megtudni azt, kinek mi az erőssége, honnan szeret dobni" - hangsúlyozta Juhász, aki azt is elárulta, úgy érzi, jól működik a csapatkémia, amihez most neki kell alkalmazkodnia.

Az viszont nagyban segíti a helyzetét, hogy ismeri az edzői stábot és megvan a bizalom felé.



Jelenleg elsősorban az akklimatizálódással van elfoglalva, illetve azzal, hogy ki kell derítenie, mivel tudja a legjobban segíteni a csapatát, amely sokkal jobban kezdte a szezont, mint tavaly, akkor ugyanis hat vereséggel rajtoltak. Juhász szerint idén sokkal kiegyensúlyozottabb a mezőny, mivel sokkal jobban eloszlottak a jó játékosok az együttesek között, ezért nehéz lesz meccseket nyerni.



"A női NBA úgymond a csúcs, ez az érdeme a sok munkának, amit Európában, illetve az egyetemen sikerült elérnem, úgyhogy szeretném élvezni és egészségesnek maradni, emellett tudjak fejlődni egyénileg" - fogalmazott céljairól.