Hosszú Katinka lett a második legjobb női sportoló

A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) tagjai Hosszú Katinkát választották 2017 második legjobb női sportolójának, az első helyen az amerikai teniszező, Serena Williams végzett.



A szervezet honlapjának pénteki beszámolója szerint a férfiaknál is egy teniszező, Roger Federer végzett az élen, nagy fölénnyel megelőzve a portugál labdarúgó Cristiano Ronaldót.



Az elismerést negyedik alkalommal kiérdemlő Federer idén a melbourne-i és a wimbledoni Grand Slam-tornán is győzött, Ronaldo pedig a többi között Bajnokok Ligáját, spanyol bajnokságot és klubvilágbajnokságot is nyert a Real Madriddal, illetve ötödször kapta meg az Aranylabdát.



A júliusi budapesti világbajnokságon két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet nyerő, a decemberi koppenhágai rövidpályás Európa-bajnokságon pedig hat számban győztes Hosszú Katinka mindössze húsz szavazattal maradt le Serena Williams mögött, aki megnyerte januárban az ausztrál nyílt bajnokságot, majd szülési szabadságra ment. A 36 éves játékos ötödször kapta meg az AIPS elismerését.



Az újságírók a legjobb csapatnak a labdarúgó BL-győztes és klubvilágbajnok Real Madridot választották. Az első tíz közé mindössze egyetlen női együttes, a holland labdarúgó-válogatott került.



A szavazatok alapján a legjobb sajtókiszolgálással a londoni atlétikai világbajnokság büszkélkedhet, a budapesti vizes világbajnokság harmadik lett ebben a rangsorban.



A voksoláson 112 ország 517 újságírója vett részt.



A 2017-es AIPS-szavazás végeredménye:



Az év férfi sportolója:

----------------------

1. Roger Federer (tenisz, svájci) 928 pont (19,94 százalék)

2. Cristiano Ronaldo (labdarúgás, portugál) 788 (16,94)

3. Lionel Messi (labdarúgás, argentin) 530 (11,39)

4. Lewis Hamilton (Forma-1, brit) 358 (7,69)

5. Rafael Nadal (tenisz, spanyol) 351 (7,54)

6. Mo Farah (atlétika, brit) 337 (7,24)

7. Teddy Riner (cselgáncs, francia) 197 (4,23)

8. Marcel Hirscher (alpesi sí, osztrák) 191 (4,1)

9. Kevin Durant (kosárlabda, amerikai) 163 (3,5)

10. Neymar (labdarúgás, brazil) 157 (3,37)



Az év női sportolója:

---------------------

1. Serena Williams (tenisz, amerikai) 651 pont (13,99 százalék)

2. HOSSZÚ KATINKA (úszás) 631 (13,56)

3. Allyson Felix (atlétika, amerikai) 495 (10,64)

4. Katie Ledecky (úszás, amerikai) 442 (9,5)

5. Garbine Muguruza (tenisz, spanyol) 351 (7,54)

6. Mikaela Shiffrin (alpesi sí, amerikai) 303 (6,51)

7. Lieke Martens (labdarúgás, holland) 290 (6,23)

8. Sarah Sjöstrom (úszás, svéd) 265 (5,7)

9. Nafissatou Thiam (atlétika, belga) 258 (5,54)

10. Sandra Perkovic (atlétika, horvát) 214 (4,6)



Az év csapata:

--------------

1. Real Madrid (labdarúgás, spanyol, férfi) 1096 pont (23,55 százalék)

2. Német férfi labdarúgó-válogatott 738 (15,86)

3. Golden State Warriors (kosárlabda, amerikai, férfi) 601 (12,92)

4. Szlovén férfi kosárlabda-válogatott 412 (8,85)

5. Francia Davis Kupa-csapat (tenisz) 333 (7,16)

6. Holland női labdarúgó-válogatott 288 (6,19)

7. Francia férfi kézilabda-válogatott 288 (6,19)

8. Angol férfi rögbiválogatott 227 (4,88)

9. Horvát férfi vízilabda-válogatott 189 (4,06)

10. Orosz férfi röplabda-válogatott 166 (3,57)