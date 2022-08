Hazai pályán lett országos bajnok a pécsi triatlonváltó

A férfiaknál a házigazda, a nőknél az újbudai csapat nyerte vasárnap a triatlonváltók Pécsen rendezett országos bajnokságát.



Az elitmezőnyben fejenként 400 méter úszás, 8 kilométer kerékpározás, majd zárásként 2 kilométer futás várt a résztvevőkre. A pécsiek Péter Benedek, Fehér Tibor, Kovács Márton összeállításban 1:18:15 óra alatt teljesítették a távot, őket a debreceni és a nagyatádi váltó követte. Tavaly, ugyancsak Pécsett, egyik csapat sem végzett dobogón, akkor Tiszaújváros, Ferencváros, Mogyi SE volt a sorrend.



A pécsiek teljes mértékben kihasználták a hazai terep jelentette előnyöket.



A váltó első embere, Péter Benedek az MTI-nek elmondta: úszáson két riválisával gyorsan elhúztak a sűrű mezőnytől, így a kerékpárra együtt mentek ki, ott azonban a második körben leszakadt ellenfeleitől.



"Akkor már csak arra koncentráltam, hogy futáson egyedül azért jó tempót menjek, és lehetőség szerint minél kisebb hátránnyal váltsak" - mondta. Második társa, Fehér Tibor hátránya 40, illetve 30 másodperc volt előtte haladó ellenfeleivel szemben, de remek teljesítménnyel mindkettőt megelőzte, így elsőként adta át a váltót, 20 másodperces előnnyel.



A záróember, Kovács Márton elmondta: miután a közelmúltban betegségből épült fel, két klubtársával ellentétben nem várta túl jó formában a vasárnapi versenyt.



"Nekem a dolgom ebben a helyzetben már nem volt más, mint megtartani az előnyt. Ez sikerült is, sőt a futáson még hozzá is tudtam tenni egy keveset" - nyilatkozta.



A nőknél a Peszleg Dominika, Sarcia Borbála, Polonyi Krisztina újbudai hármas 1:27:16 óra alatt ért célba elsőként. A csapat tavaly második lett - a pécsiek mögött -, Peszleg és Sarcia akkor is tagja volt a váltónak. Az Újbudát a Tiszaújváros és a Tempo-Aqua követte a második, valamint a harmadik helyen.



Eredmények:



férfiak:

1. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (Péter Benedek, Fehér Tibor, Kovács Márton) 1:18:15 óra

2. Debreceni Sportcentrum (Dobi Gergő, Daróczi Tamás, Györgyfi Szabolcs) 1:18:58

3. Nagyatádi TSZSE (Tátrai Brúnó, Spilleman Ádám, Márkus Noel) 1:20:15

nők:

1. Team Újbuda (Peszleg Dominika, Sarcia Borbála, Polonyi Krisztina) 1:27:16 ó

2. Tiszaújvárosi TK (Lehmann Sára, Putnóczki Dorka, Bán Lilla) 1:27:32

3. Tempo-Aqua ÚTSE (Baier Zsófia, Gyalog Inez, Szobácsi Laura) 1:27:38

Képünk illusztráció.