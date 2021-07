Elkelt a PMFC, egy magáncég lesz a csapatot működtető kft. többségi tulajdonosa

A klub jövőjét minden bizonnyal hosszabb távon is meghatározó ügyletet hagyott jóvá csütörtökön a pécsi önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága, amely alapján az S-Gast KFT. többségi tulajdonába kerülhet a PMFC. A csapat kisebbségi tulajdonosa marad a Pécsi Sport Nonprofit Zrt., lényeges fejlemény az is, hogy a klub működtetésében az önkormányzat is szerepet vállal.

A pécsi közgyűlés nyári szünetet tart, a szervezeti és működési szabályzat értelmében ilyenkor átruházott hatáskörben a szakbizottságok hozhatnak meg bizonyos döntéseket a képviselők helyett.

Ez történt csütörtökön is, amikor is megszavazta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, hogy a PMFC - Labdarúgó Nonprofit Kft. nyolcvan százalékos tulajdonrésze augusztus elsejétől az S-Gast Kft-hez kerüljön.

Az eddigi tulaj, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (PSN) tulajdoni hányada öt százalékra csökken, mivel az önkormányzat is megvett tőlük 15 százalékot, mindemellett a város a PMFC részére 200 000 eurónak megfelelő összegű támogatást nyújt.

Az S-Gast Kft. György Tamás Hungast csoportjához tartozik, aki számára nem idegen terep a foci: évekig a Vasas utánpótlás akadémiáját működtette, majd az NB II-ben szereplő Siófok többségi tulajdonosa volt.