Dárdai Pál: a szeretetet, a törődést visszakapja az ember, a játékosokat családtagként kezelem

A klub vezetőinek támogatásával, valamint a csapatépítésben és a csapategység fenntartásában korábban szerzett nagy rutinjával, illetve tapasztalatával indokolta az MTI-nek adott interjúban szerdán Dárdai Pál, a német Hertha BSC magyar edzője, hogy egy rendkívül viszontagságos idény után sikerült benntartania az együttest a Bundesliga első osztályában. Edzői ars poeticáját illetően úgy fogalmazott: "a játékosokat partnerként kezelem".

Dárdai rövid, alig háromhetes szabadságát tölti Magyarországon, de június végétől már újra a csapattal lesz.



"Nehéz volt megfogni a játékosokat, de jó stábom van, mindenki tudta, hogy mi a dolga" - hangsúlyozta a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, akinek edzői megbízatását a Hertha BSC vezetősége most újabb egy évvel meghosszabbította.

"Nekem nagy bónuszom van mind a szurkolók, mind a média felé, lehetett érezni, hogy a vezetők elégedettek a január óta végzett munkámmal. Ezzel az egy évvel most elégedett vagyok, majd meglátjuk, mit hoz a jövő" - jelentette ki.



A korábbi és egyben újdonsült edző - aki a Hertha BSC történetében külföldi játékosként a legtöbbször öltötte magára a berliniek kék-fehér mezét és korábban már négy és fél évig az első csapat szakvezetője volt - az elkövetkező időszakra kemény munkát, eltökéltséget és az új szezonra jó kezdést, valamint "kellemes karácsonyt" ígért. Utalt arra, hogy mindez nem lesz könnyű, mert a több nemzetiségből álló csapatot valósággal "össze kell rakni". Az együttesben kisebb mozgás lesz csupán, új játékosok alig érkeznek.



Dárdai az MTI kérdésére elismerte, hogy - ugyanúgy, mint a többi szülő - büszke fiaira, akik tovább viszik édesapja, idősebb Dárdai Pál, az egykori kiváló pécsi labdarúgó örökségét is. A legidősebb fiú, a 22 éves Dárdai Palkó a MOL Fehérvár labdarúgója, nagyon jól érzi magát a klubnál, jó körülmények, jó szakemberek között van, szélsőként tavasszal már több gólt is szerzett. Meghívót kapott a magyar U21-es válogatottba is, de sérülés miatt nem tudott részt venni a munkában.



A középső fiú, a 19 esztendős Dárdai Márton édesapja "kezei között" vált a Hertha BSC első csapatának állandó játékosává, hátvéd poszton tagja a német korosztályos válogatottnak, és a közelmúltban 2025-ig meghosszabbították a szerződését. De az édesapa szerint ennél "nagyobb dolgok" is vannak. Az egyik az, hogy több tízezer szurkoló szavazata alapján ő lett az év játékosa. A másik pedig, hogy sikeresen leérettségizett, és előzetes információk szerint a sportiskola legjobb tanulója díjat kapja.



A "legkisebb" fiú, a 15 éves Bence szintén a klub igazolt játékosa, középcsatárként jeleskedik, és jelenleg a német U15-ös válogatottal edzőtáborban van.



A korábbi magyar szövetségi kapitány az interjúban a jövő héten kezdődő Európa-bajnokság magyar esélyeivel kapcsolatban kiemelte, hogy a csapatban vannak nemzetközi klasszisok, mindenekelőtt Gulácsit és Orbánt említette.

Utalt arra is, hogy sok a rutinos játékos, akinek számos válogatott mérkőzés van már a háta mögött. "És minden tornán van meglepetéscsapat" - tette hozzá, utalva arra, hogy a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon ilyen volt a nyolcaddöntőbe jutott magyar válogatott is. "Örülök a tisztes helytállásnak is, de ha továbbjutnak a csoportból, akkor megemelem a kalapom" - fogalmazott Dárdai, aki nagyra értékelte a jelenlegi szövetségi kapitány, Marco Rossi munkáját.



Úgy vélte, nehéz tippelni arra, hogy ki nyeri a kontinensbajnokságot. A belgák - mint fogalmazott - sokszor már közel voltak egy nagy diadalhoz, de nem jött össze nekik. Bármi lehet - tette hozzá, de "befuthatnak" akár a németek is, akiket ugyan leírtak.



Arra a kérdésre, hogy edzőként mi az "ars poeticája", egyszerű választ adott. "Mindenekelőtt az, hogy a játékosokat családtagként, partnerként kezelem. Édesapám, aki ugyancsak játékosból lett edző, szintén ezt tette, nála is mindig jól érezték magukat a játékosok. A szeretetet, a törődést visszakapja az ember" - hangsúlyozta Dárdai Pál.