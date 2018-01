Brutális csatára készül a pécsi harcos, Makai Renátó - Növényi Norberttel csap össze

Kemény hónapok várnak Makai Renátóra, a pankráció baranyai kiválóságára, a korábbi MMA bajnok ketrecharcosra. A HCW Véres November Gálán egymásnak feszültek Növényi Norbert egykori olimpikon, MMA világbajnokkal, akinek már az édesapja is pankrátor volt, sőt még a magyar pankrátorok „halhatatlanok csarnokába" is beválasztották. Növényi elfogadta Makai kihívását és így visszatér egy utolsó mérkőzésre ezúttal pankráció show keretein belül. A harcosok május 26-án, a Dicsőség Napján vívnak meg egymással.

Makai Renátó 9 éves kora óta sportol, és szinte valamennyi harcművészeti ágba belekóstolt a dzsúdótól a thai bokszig. Aztán jött a ketrecharc (lásd a Harcosok Klubja és a Véres játék című filmet), ebben a műfajban több meccset is nyert. Edzett a világ két leghíresebb MMA csapatával, és több profi mérkőzése is volt már. Részt vett a californiai Sacramentoban megrendezett Gladiator Challenge MMA gálán, amit meg is nyert.

-A pankráció lényegében sportszórakoztatás, akció- vagy sportszínház, ami egy forgatókönyv alapján játszódik, valódi harc folyik, de megrendezett. A lényeg a sztori, és a színpadias, drámai fordulatok - mondja Renátó. - Hogy Növényi Norberttel szerepelhetek, óriási megtiszteltetés számomra, mindig is példaképnek tartottam, de természetesen helyt fogok állni vele szemben.



Növényi Norbertről sokan tudják, hogy olimpiai aranyat szerzett 1980-ban. Később kipróbálta magát a ketrecharcban is, ahol MMA világbajnok lett 116 kg-os súlycsoportban. Nem csoda, hogy ennyire jól harcolt, hiszen annak idején édesapja, idősebb Növényi Norbert szintén birkózásban jeleskedett és ő volt Norbi edzője is. Növényi WFCA nehézsúlyú világbajnoki övet szerzett MMA szabályrendszerben ezen kívül grappling-ben és kick-boksz-ban is világbajnok. Most a legenda egyetlen utolsó mérkőzésre tér vissza a ringbe.

-A pankráció számomra mindig vonzó volt, már csak azért is mert az édesapám az ötvenes évek elején profi pankrátor volt és Fehér Angyal néven Nyugat-Európát. Ahhoz, hogy újra ringbe lépjek kellett az a közösség, amibe Makai Renátó révén kerültem. Renátót olyan fiatalembernek ismertem meg, aki amibe belekezd azt szívvel lélekkel és alázattal teszi, ezért biztos vagyok benne, hogy a Pankrációban is nagy sikereket fog elérni és én ehhez kívánok kitartást és sérülésmentes felkészülést!



A két harcos 2018. május 26-án, a Dicsőség Napján száll ringbe.