Botrányok a sportfogadás történetében

Általában ahol pénz, sőt nagyobb összegek forognak, ott előbb-utóbb felüti a fejét valamilyen botrány. Ez alól a sportfogadás sem kivétel.

Míg sokan próbálják a szerencsejáték ezen formájával élvezetesebbé és izgalmasabbá tenni a sportélményeket és eseményeket, mások inkább riadót fújnak. Mivel az ember pénzéről van szó, a kis mumus mégiscsak ott motoszkál a fejekben. Mi van, ha csalás áldozata leszek, ha elveszik a pénzem, ha átvernek?



A szabályok védenek



Az online fogadás egyre népszerűbb hazánkban is. Számos sportfogadó iroda, azaz honlap nyújt immár lehetőséget arra, hogy kedvenc sportágainkban, valamint izgalmas sportesemények kapcsán megtegyük tétjeinket. Ha valami ennyire közkedvelt, lehet akár veszélyes is? A különböző szövetségek szigorú szabályokkal próbálják mindenképpen ellenőrzésük alatt tartani a versenysport tisztaságát. A sportfogadó irodák pedig egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a biztonságra.



A labdarúgásban is akadnak botrányok



Ugyan az UEFA fegyelmi szabályzata tiltja, hogy labdarúgóknak érdekeltségük legyen bármilyen sportfogadásokat bonyolító cégben, ez nem mindenkit tart vissza attól, hogy a szigorú szabályokat megszegje. Egyik híres futballistát a szövetség például 50 ezer eurós bírsággal sújtotta, miután kiderült, hogy a sportoló résztulajdonos egy máltai sportfogadással foglalkozó cégben. Klubja is számottevő büntetést kapott. Vajon megérte?



A sportfogadás néha bizony a szervezett bűnözéssel is kapcsolódik



Ahol pénz mozog, főleg ha áttekinthetetlen módon, ott hamarosan megjelenhet a szervezett bűnözés. Sokat fejlődött a sportfogadás világa e téren, pontosan azoknak a szigorú szabályoknak köszönhetően, amelyekkel próbálják ellenőrzés alatt tartani ezt a szektort. Előtte azonban a sportfogadás szabad prédának bizonyult a bűnözés berkeiben. Sajnos néha hihetetlenül tehetséges sportolók is áldozatul eshetnek rossz döntéseiknek. Így járt például Joe Jackson, aki ugyan felejthetetlen eredményeket produkált, mégis kizárásra ítéltetett a Baseball Hírességek Csarnokából. Az 1887-es születésű tehetség karrierjének ugyanis 1921-ben hirtelen véget vetett a gyanú, hogy részt vett a Black Sox botrányban. Állítólag a múlt század legnagyobb szégyene volt ez a sportvilágban. A baseball liga döntőjét az eredetileg Chicago White Sox névre hallgató csapat (a botrány után már csak Black Sox) nyolc játékosának bundájával vesztette el.



Talán egyik sportág sem kivétel?



Bizonyára akadnak kivételek, de sajnos szeretett sportágunk sem garancia arra, hogy nem történik gyanús esemény a sportfogadások területén. Bár valóban egyre inkább tiszta és áttekinthető, biztonságos fogadásokra törekszenek az irodák, a sportfogadás történetében számos sportág esetében felbukkant valami gazság. Igaz, azt is hozzá kell tenni, hogy Amerikában inkább jellemző az ilyen jellegű problémák megjelenése. Sőt már egyetemi szinten is komoly botrányok alakulhatnak ki. Így járt például a City College of New York kosárlabda csapata. Hihetetlen teljesítmény jellemezte őket 1950-ben, amikor a két legfontosabb bajnokságot is megnyerték. Ezt követően egy vizsgálat bebizonyította, hogy a szervezett bűnözés aképpen vállalt részt ezekben a sporteseményekben, hogy bizonyos játékosok, szám szerint akkoriban hét iskola 33 játékosa, pontok lefaragásáért való fizetésben részesültek. Mivel a sportolók együttműködtek a hatóságokkal, elkerülhették a börtönbüntetést, az illegális bukmékerek és társaik viszont nem.



Tisztességes háttér



A mai sportfogadó irodák és oldalak próbálnak tisztességes háttért biztosítani azoknak, akik alapjában is kockáztatják a pénzüket . Mielőtt elköteleznénk magunkat valamilyen sportfogadó iroda mellett, mindenképpen érdemes átolvasni a róla fogalmazott véleményeket. Nem biztos, hogy tökéletesen pontos képet kapunk a helyzetről, de kirívó esetek úgyis eljutnak a nagy közönséghez.

(Fotó: canva.com)