Az NB II-ben játszhat a PMFC, de az ehhez szükséges stadion és pénz egyelőre hiányzik

A Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn arról számolt be, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben csak az első osztályban és a Magyar Kupában folytatódnak a küzdelmek. Az alacsonyabb osztályokban a feljutásról, kiesésről az aktuális helyezések alapján döntöttek, így a tabellát az NB III Közép-csoportban vezető PMFC bajnok lett. Pécsett, sőt az egész megyében sincs olyan stadion, amely megfelelne a másodosztályban előírt feltételeknek, ennek ellenére nagy esély van arra, hogy Újmecsekalján fogadják az ellenfeleket a piros-feketék.





Negyedik nekifutásra sikerült kiharcolnia a feljutást a harmadosztályból az NB II-be a PMFC-nek. A szövetség hétfőn többek közt a harmadik liga pontvadászatait is lefújta, ennek értelmében a Közép-csoportot 19 mérkőzés után 48 ponttal vezető PMFC feljutást ünnepelhet.

A szurkolók és a klub tagjai érthetően örülnek a bajnoki címnek, ám a drukkerek egy része aggodalommal tekint a jövőbe. A stabil NB II-es tagsághoz ugyanis a jelenleginél nagyobb költségvetés kell, illetve annak is van esélye, hogy nem játszhatja Pécsett a hazai mérkőzéseit a Pamacs.A PMFC stadionja felett eljárt az idő, ha az MLSZ előírásait vesszük alapul, a Stadion utcában már harmadosztályú találkozókat sem lehetne rendezni, a Pécs csak külön engedéllyel játszhatott a saját pályáján.Az NB II-re vonatkozóan olyan követelmények érvényesek, amelyeknek egyik Baranya megyei stadion sem felel meg. A büfékről vagy éppen a mosdókról szóló elvárások még csak-csak teljesíthetőek Újmecsekalján, a villanyfényes meccsekhez szükséges rendszer is hosszú ideje rendelkezésre áll, azonban a feltételek között felsorolt oldalvonali fedett lelátó hiányzik a létesítményből.Vereby-Csethe Bence, a PMFC sajtófőnöke érdeklődésünkre elmondta, a pécsi klubnál abban bíznak, hogy akárcsak az NB III-ban, a másodosztályban is a Stadion utca lesz a hazai mérkőzések helyszíne. Ennek érdekében természetesen mindent megtesznek, kérelemmel fordulnak az MLSZ-hez, a klubnál pedig jó esélyt látnak arra, hogy a szövetség engedélyezi a mérkőzések megrendezését Újmecsekalján.Ami a gazdasági hátteret illeti, a stabil NB II-es tagsághoz több százmillió forintra lesz szükség - évente. Ezzel kapcsolatban annyit tudtunk meg a sajtófőnöktől, hogy folyamatosan keresik a kapcsolatot a lehetséges befektetőkkel és szponzorokkal. Értesüléseink szerint zajlanak a tárgyalások arról, hogy továbbra is a Pécsi Sport Nonprofit (PSN) Zrt. működtesse-e a csapatot, konkrétumokról azonban még nem született döntés.Annyi bizonyos, a csapat minél előbb szeretné elkezdeni a felkészülést, ám ennek megszervezése a mostani helyzetben nem egyszerű feladat. Hogy kik léphetnek pályára a következő szezonban a piros-feketék mezében, még kérdéses, a napokban ülnek le a vezetők a játékosokkal tárgyalni a folytatásról. A klubnál arra törekednek, hogy továbbra is főleg pécsi kötődésű futballistákból álljon a keret.