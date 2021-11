Átadták a PVSK felújított mecseki síházát a Misinán - Most már a hó is jöhetne

Hetvenmillió forintból újították fel a Pécsi Vasutas Sportkör (PVSK) csütörtökön átadott mecseki síházát - közölte az egyesület az MTI-vel.

A PVSK közleménye szerint a Mecsek 535 méter tengerszint feletti magasságú Misina hegycsúcsának északi oldalán, a tv-torony emblematikus épületének közelében álló létesítményt 69 millió forintos kormányzati támogatás segítségével 70 millió forintból korszerűsítették és bővítették.



A felújítás eredményeként a síház a jövőben téli szezonon kívüli turisztikai, oktatási célokat is szolgálhat, hiszen - jelezték a kommünikében - rendelkezik a sportolni, túrázni vágyók szélesebb körét kiszolgáló infrastruktúrával és a 21. század biztonsági és környezetvédelmi elvárásainak is megfelel.



A beruházás keretében egyebek mellett szigetelték az épületet, felújították az ahhoz vezető utat, kicserélték a ház tetőszerkezetét, megújították fűtési és villamos rendszerét, emellett új helyiségeket alakítottak ki a létesítményben.



A közlemény szerint megyei sí és szánkó diákolimpiák, amatőr versenyek idején a síház szolgáltatásait alkalmanként több száz tanuló vette már eddig is igénybe, ugyanakkor a fejlesztésnek köszönhetően gyermektáborok és napközi jellegű programok helyszíneként, családok, kisebb társaságok gazdaságos erdei szálláshelyeként is szolgálhat majd az épület a síszezonon kívül is.



Az Aktív Magyarország program és a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program forrásaiból megújult pécsi síház korszerűsítése egy, a kormány támogatásával zajló országos program részeként valósult meg, amelynek keretében összesen 227 millió forintot juttattak öt magyar síterep infrastrukturális fejlesztésre - derül ki a PVSK tájékoztatásából.

Képünk archív felvétel.