A város jó hírét erősíthetik a PVSK nemzetközi porondra lépő férfi kosarasai

A sikeres idénynek és a megszerzett bajnoki bronznak köszönhetően a nemzetközi porondra lép a PVSK-VEOLIA kosárlabdacsapata, amely a város és az önkormányzat szempontjából is nagy szó - emelték ki egy mai sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Páva Zsolt polgármester mellett Vári Attila, a nemzetközi kupasorozat pécsi meccseinek otthont adó Lauber Dezső Sportcsarnokot üzemeltető PSN Zrt. vezérigazgatója.

Alig néhány hét telt el azóta, hogy a PVSK a tavalyi bajnok Szolnokot legyőzve bronzérmet szerzett a kosárlabda NB I.-ben, így az idén százéves jubileumát ünneplő Pécsi Vasutas Sportkör férficsapata története során először indulhat a FIBA Európa-kupában. A nemzetközi porondra lépésről az egyesület kedden tartott sajtótájékoztatót.



Vári Attila, mint a kupasorozat pécsi meccseinek otthont adó Lauber Dezső Sportcsarnokot üzemeltető PSN Zrt. vezérigazgatója a keddi sajtótájékoztatón kiemelte, a FIBA Európa-kupa (amely az Euroliga és a FIBA Bajnokok Ligája mellett a harmadik európai klubkupasorozat) nemcsak a PVSK sportolóinak nagy lehetőség, hanem sportdiplomáciai szempontból a város számára is jelentős előrelépés lehet.



- Játékosként és sportvezetőként is tudom, hogy milyen lehetőség megmérettetni egy nemzetközi versenyen. A PVSK-Veolia nemzetközi porondra lépése nemcsak a pécsi sport, hanem a város számára is fejlődő jövőképet vetít előre. Mindent meg fogunk tenni, hogy az idelátogató csapatok jól érezzék magukat, és a város jó hírét vigyék szerte Európában - ígérte Vári Attila.



Páva Zsolt, Pécs polgármestere emlékeztetett, hogy a PVSK kosárlabda-szakosztályának egyik legfrissebb sikere a férfikosárlabda NB I.-ben szerzett bronzérem, amelyhez a pécsieknek a tavalyi bajnok Szolnok fölött kellett diadalmaskodniuk. Mint mondta, a siker után a centenáriumát ünneplő PVSK kosárlabdázói méltán léphetnek nemzetközi porondra.



- Az elmúlt egy évtizedben a pécsi önkormányzat ahol tudta, segítette az egyesület munkáját. Bár a július végi sorsolásig nem tudhatjuk, hogy milyen kiadásai lesznek a nemzetközi szereplésnek, az önkormányzat kész a már meglévő támogatásokon felül extra forrásokkal segíteni a pécsi fiatalokat a rangos sorozatban - tette hozzá a polgármester.



Czerpán István, a PVSK elnöke mindezt azzal egészítette ki, hogy egy sikerekben gazdag szezont zártak nyáron sportolóik, amit a férfi kosarasok bronzérmén túl az is igazol, hogy a júniusi mérkőzésen megtelt a pécsi sportcsarnok. Az elnök hozzátette, hogy a PVSK-nak az önkormányzat kiemelt partnere, ezért a siker és az öröm is közös.



Az, hogy a pécsi kosarasok kikkel csapnak össze, július 24-én derül ki a Münchenben tartandó sorsoláson, ez után előreláthatóan selejtezőt kell játszaniuk a környező országok egyikével, hogy bejussanak a csoportkörökbe. Ezek szeptember 18-25-ig, a csoportkörök pedig - ha a pécsiek továbbjutnak - október 16-tól november 20-ig tartanak majd.