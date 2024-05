A Stadion utcában dől el a PMFC sorsa, de sajnos nemcsak tőle függ az NB II-es tagsága

Vereséget szenvedett vasárnap a Pécs Budafokon, így továbbra is a közvetlen rivális - idegenben döntetlenező - BVSC vezet - már két ponttal - előtte a bent maradásért vívott csatában.

Bár a már az első félidőben kilenc emberre fogyatkozó PMFC hatalmasat küzdött a Budafok otthonában, ez végül csak a tisztes vereséghez volt elegendő.

Mivel a közvetlen rivális BVSC döntetlen játszott Tiszakécskén, két pontra növelték előnyüket a pécsiekkel szemben a kiesés elkerüléséért vívott csatában.

Sajnos mindez azt jelenti, hogy továbbra sincs a PMFC saját kezében a sorsa, sőt.

Mivel a fővárosiaknak több győzelmük van és a gólkülönbségük is jobb, az utolsó fordulóban a Honvéd ellen egy döntetlen is bent maradást érhet számukra, míg a pécsieknek nyerni kellene a feljutásért is sokáig harcban állt szegediek ellen jövő héten azért, hogy egyáltalán legyen sanszuk az NB II-es tagság megőrzésére - ehhez persze a kispestiektől is szükség lenne egy nagy szívességre.

BUDAFOKI MTE–PÉCSI MFC 2–0

Budapest, Promontor utca, 600 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Kiss Balázs)



BUDAFOK: Gundel-Takács - Fekete M., Lorentz, Kalmár O., Horváth O. - Csonka A., Oláh B., Soltész I. -Szerető, Vasvári Z., Kovács I. Vezetőedző: Dajka László

PMFC: Varasdi - Szekszárdi, Krausz, Hadaró - Harsányi I., Terbe, Hudák, Miknyóczki, Majnovics - Szabó M., Rácz B. Vezetőedző: Mátyus János



Kiállítva: Krausz (utolsó emberes szabálytalanság, 17.), Hadaró (reklamálásért, 38.)

Gólszerzők: Zsóri 52., Németh M. 75.