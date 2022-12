A dicső múltat idézték meg közösen a pécsi labdarúgás legendái és ifjú titánjai

Együtt ünnepelték pénteken este a PMFC jelenlegi és egykori labdarúgói a dicső múltat a PMSC Egyesület szervezésében egy kellemes vacsora, valamint a kivetítőn pergő hőstettek mellett, számolt be róla a bama.hu .

Összegyűltek a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében a PMSC egykori nagyjai, s a PMFC jelenlegi csapata, hogy egy vacsora, s közösen eltöltött kellemes időtöltés jegyében erősítsék a klub iránti szeretetet.

- A PMSC nekünk, régi játékosoknak, azoknak, akik itt nőttünk fel, a mindent jelenti - felelte Tomka János az eseményen lapunknak. - Itt kezdtük, itt is fejeztük be, ami az én karrieremre igaz. Szeretjük ezt az egyesületet, azért is vagyunk itt. Pécsiek vagyunk, lokál patrióták, ez a mi klubunk! Szeretnénk érte tenni sokat, most ezt tudjuk, hogy az öregfiúkkal lobbizunk a mostani csapatért, az egyesületért. Sokat jelent az esemény. Jó együtt lenni, jó emlékezni a múltra, de jó megmutatni magunkat, hogy még vagyunk.

Mindeközben a Horvátország-Brazília meccset is figyelemmel követték az egykori és jelenlegi labdarúgók, akik szinte egyöntetűen örültek a tizenegyespárbaj végkimenetelének.

- Sose szerettem, amikor az öregek osztották az észt, és nem is szeretném ezt tenni. Az ember próbál jól kinézni, hogy hátha elhiszik, mi is labdarúgók voltunk valamikor. Imádom őket, jóban vagyunk, mindegyikőjüket ismerem. Szoktam velük beszélgetni, ugratom őket. Nem szöveggel kell már elintézni, tudják ők, mi kik vagyunk - folytatta nevetve, majd már jóval komolyabban hozzátette: - Jó, hogy ők is szeretnének egy nagy csapatot itt Pécsen. Az lenne a nagy álom, hogy újra legyen egy hasonló, vagy egy sokkal jobb csapat, mint amilyen mi voltunk.

Vas Bence, a PMFC ifjú titánja is elmondta nekünk, jó élmény, hogy a régi nagyokkal tölthetik az idejüket, többükkel régebb óta is személyes kapcsolata van. Hozzátette, még sokat kell azért dolgoznia, hogy egyszer ő is köztük üljön, s megoszthassa az új generációval a saját történeteit.