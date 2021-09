Világhírű cigányprímások, zenekarok koncerteznek Mohácson vasárnap

Mohácson is lesznek koncertek vasárnap a Deák téren délután négy órától a Kárpát-medencei cigányprímások és zenekarok fesztiválján - közölték a szervezők.

A hetedik alkalommal jelentkező, kétnapos fesztiválon a legnépszerűbb és leghíresebb cigányprímások, zenekarok, zenészek és előadók lépnek színpadra - közölte Kovács István, a Mohácsi Roma Önkormányzat elnöke, a fesztivál koordinátora, hozzátéve: idén szeptember 5-én Mohácson lesznek koncertek, míg a finálét szeptember 9-én tartják a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban.



A fesztivál résztvevői Magyarországról, Erdélyből, Horvátországból, Szerbiából, Szlovéniából érkeznek.



Kovács István tájékoztatása szerint köztük lesz Sárközi Lajos cigányprímás koncertmester, Ivan Herak hegedűművész, Lakatos Miklós cigányprímás, Erdős Melinda nóta- és operetténekes, Bokor János és Nánássy Lajos nótaénekes.



Mellettük olyan népszerű művészek is fellépnek, mint Roby Lakatos, Szóka Júlia operettprimadonna, Bondor Erika hegedűművész, a Sukár Cigány Táncegyüttes, Oláh Imre és zenekara, Tomas Tambura Trió, Balogh Dezső szólista, Erdős Melinda és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar.



Kovács István közölte: a fesztivál célja, hogy minél többen megismerjék a cigány kultúra sokszínűségét, a magyar kultúra egészét gazdagító kincsestárát.



A rendezvény amellett, hogy a zenét, a muzsikát állítja középpontba, szélesebb körben is igyekszik ízelítőt adni azokból az értékekből, amelyeket a cigányság képvisel: ennek jegyében a romák vándorlását is bemutatjuk, makettekkel, foglalkozások szerint. A helyszínen az irodalom képviselői, cigány írók és költők mutatják be és dedikálják műveiket, jelen lesz cigány festőművész-képíró, egy faszobrász tehetségét, kiállítását ugyancsak megcsodálhatjuk, s betekintést nyerhetünk a roma gasztronómia világába is.



A nyitókoncertre szeptember 5-én, délután négy órakor kerül sor a Deák téren.

A sztárvendég Roby Lakatos (képünkön) világhírű hegedűművész lesz.