Veretlenül nyerte Baranya válogatottja a régiós tornát
2025. december 09. kedd 10:49
Négy mérkőzés, három győzelem és egy döntetlen a Baranya Vármegyei Amatőrválogatott mérlege a Balatonlellén rendezett tornán, így csoportelsőként bejutott az országos döntőbe.
Eredmények: december 06. (szombat):
10:30 Somogy - Tolna 2-0
12:00 Fejér - Baranya 0-2 (Góllövők: Sőrés, Nagy Zs.)
13:30 Somogy - Budapest 0-2
15:00 Tolna - Fejér 0-7
16:30 Baranya - Budapest 1-1 (Góllövő: Rázsics)
Eredmények: december 07. (vasárnap):
9:00 Somogy - Fejér 2-1
10:30 Tolna - Baranya 0-5 (Góllövők: Horváth D. 2, Babai, Kiss-Tóh, Kiss I)
12:00 Fejér - Budapest 0-3
13:30 Somogy - Baranya 1-5 (Góllövők: Rázsics 3, Kiss K, Lehota)
15:00 Tolna - Budapest 1-4
Forrás: BMLSZ
