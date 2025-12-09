Veretlenül nyerte Baranya válogatottja a régiós tornát

Négy mérkőzés, három győzelem és egy döntetlen a Baranya Vármegyei Amatőrválogatott mérlege a Balatonlellén rendezett tornán, így csoportelsőként bejutott az országos döntőbe.

Eredmények: december 06. (szombat):

10:30 Somogy - Tolna 2-0

12:00 Fejér - Baranya 0-2 (Góllövők: Sőrés, Nagy Zs.)

13:30 Somogy - Budapest 0-2

15:00 Tolna - Fejér 0-7

16:30 Baranya - Budapest 1-1 (Góllövő: Rázsics)

Eredmények: december 07. (vasárnap):

9:00 Somogy - Fejér 2-1

10:30 Tolna - Baranya 0-5 (Góllövők: Horváth D. 2, Babai, Kiss-Tóh, Kiss I)

12:00 Fejér - Budapest 0-3

13:30 Somogy - Baranya 1-5 (Góllövők: Rázsics 3, Kiss K, Lehota)

15:00 Tolna - Budapest 1-4