Végre felszállópályán: negyedével növekedett idén a forgalom a pogányi repülőtéren

Három cég is végez pilótaoktatást a pogányi reptéren, illetve a légikikötő mellett üzemet építő Magnus Aircraft gépei is rendszeres használják a létesítményt. Ezeknek is köszönhetően jelentős mértékben, mintegy huszonöt százalékkal emelkedett a forgalom idén, a későbbiekben pedig további növekedés várható.

Egyre inkább kihasznált a Pécs-Pogány repülőtér, a létesítmény méretéhez igazodva elsősorban a kisebb gépek használják előszeretettel a kifutópályát.

- Szeptemberig huszonnégy százalékkal nőtt a repülőtéren le- és felszállásokat végrehajtó légi járművek száma az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest - summázta Dragovácz Márk, a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. ügyvezető igazgatója.

Hozzátette: az emelkedés nagyrészt köszönhető a pilótaoktatást végző cégeknek, amelyek napi szinten igénybe veszik a szolgáltatásokat. Az egyik társaság még egy szimulátort is telepített a reptérre.

Mint megtudtuk, a növekedésben természetesen az is közrejátszik, hogy a Magnus Aircraft Zrt. gépei is rendszeresen használják a légikikötőt.

Nem mondtak le a menetrendszerinti járatról A légikikötőt működtető cég vezetője közölte, továbbra is együttműködnek a régió nagyvállalataival és a Pécsi Tudományegyetemmel, hogy „minél előbb menetrendszerű járat indulhasson a repülőtérről". Mindemellett kiszolgálják a Dél-Dunántúl üzleti és kisgépes forgalmát, valamint továbbra is kiemelten kezelik a beteg és szervszállításokat, az ilyen szolgálatot teljesítő gépek számára a nap huszonnégy órájában rendelkezésre állnak.

Az emelkedő forgalom persze növekvő bevételeket is jelent. Dragovácz Mák ezzel kapcsolatos kérdésünkre azt válaszolta, a Magnus jelenléte nagyjából egy-két százalékos többletet eredményez az önkormányzati társaságnak, ám várhatóan ez az összeg - az üzem beindulásával, majd felfutásával - emelkedni fog.

- A repülőtér számára a legtöbb bevételt termelő járatokat az úgynevezett business jet, azaz üzleti repülőgépek jelentik, amelyek külföldi tulajdonosainak vagy bérlőinek megjelenése a régiónak is jelentős előnnyel járhatnak - fogalmazott az ügyvezető igazgató.

Az ilyen gépmadarak közül sok típus megfordult már ebben az évben is Pécs szomszédságában: a Cessna legkisebb, négyszemélyes repülőjétől a tizennégy tonnás C680 Sovereignig bezárólag változatos a felhozatal.







A Cessna C680. Fotó: Wikipedia/Markus Eigenheer





Ezen kívül számos Beechcraft, Bombardier, Embraer és Learjet típus is érkezett már ebben az évben. Az egyik legnagyobb és legtöbbször látható sugárhajtóműves vendég, a Falcon 2000-es egy német multinacionális céghez tartozik.







Íme a Piaggio P.180, sokak kedvence. Fotó: Wikipedia/Nick Gray





- A legkülönlegesebb repülőgép egyértelműen a Hollandiából vadászokat iderepítő olasz Piaggio P.180 Avanti volt, amelynek különleges formája és ritka tolólégcsavaros megoldása sok szakmai érdeklődőt is a gép közelébe vonzott. Egyedi, összetéveszthetetlen hangja különleges élmény volt a repülőtér személyzete számára is - emelte ki Dragovácz Márk.



Képünk a reptér tornyában készült.