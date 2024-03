Várták a NAV ellenőreit a baranyai virágárusok

Szinte minden virágos tudja, hogy a nemzetközi nőnapon a virágot vásárlók között a NAV baranyai munkatársaira is számítani lehet. A vármegyei adótraffipax idén is időben jelezte, hogy ezen a szép napon, kiemelt figyelemmel ellenőrzik a NAV revizorai a virágok értékesítését.

A virágárusok már „várták" az ellenőröket, így a nyugtaadási fegyelem kiválónak bizonyult. A közel negyven árus közül mindössze egy akadt, aki elfelejtett bizonylatot adni a virágcsokorról.

Az igazi tavasz több virágos ünneppel köszönt be, ezért érdemes továbbra is figyelemmel kísérni az adótraffipaxot, mert nemcsak húsvétkor, hanem anyák napján is fokozott figyelemre számíthatnak a virágosok és az ajándékárusok.

A számla- és nyugtaadáson túl az alkalmazottak bejelentését és az áruk eredetét is vizsgálni fogják a hivatal munkatársai.