Vári Attila szerint a pécsi él- és utánpótlássport egésze bajba kerülhet a városvezetés hezitálása miatt

Komoly aggodalomra ad okot Vári Attila fideszes közgyűlési képviselő, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (PSN) lemondott vezérigazgatója szerint, hogy még mindig nem neveztek ki a társaság élére új vezetőt, holott halaszthatatlan teendők lennének ebben az időszakban. Lapunknak adott interjújában a kétszeres olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy közép- és hosszabb távú jövőkép nélkül a pécsi él- és utánpótlássport egésze kerülhet veszélybe, a PMFC másodosztályú tagság felé robogó felnőtt csapata pedig, akár már a téli átigazolási szezonban szétszéledhet. Vári Attila arról is szólt, hogy meg sem fordult a fejében, hogy a választási vereséget követően hátat fordítson Pécsnek.

- Miután bejelentette lemondását, Péterffy Attila, Pécs polgármestere közleményében azt írta, „őszintén bízik abban, hogy a PSN Zrt-nél jelenleg is folyó átvilágítás a jövőben nem fogja beárnyékolni a távozó vezetőről kialakult képet." Mit szólt ehhez?

- Nem tartom korrektnek. Ezzel nemcsak az én, hanem a munkatársaim munkáját is minősítette. A PSN gazdálkodását számos szervezet, hatóság vizsgálta az évek során, és nem találtak érdemi kifogásolni valót. Ezek tények, bízom benne, hogy ezek alapján fogják megítélni a saját és kollégáim munkáját, a társaságnál eltöltött sikeres tíz évemet. Remélem, hogy a jövőben a pécsi sportot nem politikai hadszíntérré szeretnék átalakítani.

- Külső szemlélőként az Ön számára sikertelenül végződött polgármesterválasztás után úgy tűnt, két választási lehetősége van. Felveszi a mandátumát és az összeférhetetlenség miatt lemond a vezérigazgatói posztról, vagy nem ül be a közgyűlésbe, s távozik Pécsről.

- Utóbbi lehetőség bennem fel sem vetődött. Mintegy huszonkétezer pécsi polgár tisztelt meg a bizalmával október 13-án, nem hagyhatom cserben őket. A jogszabályok szerint valóban nem lehet egyszerre valaki helyi képviselő és önkormányzati cég vezetője, én pedig a jövőben képviselőként kívánom szolgálni Pécs városát.

- Milyen örökséget vesz át az utóda a PSN-nél?

- A társaság évről-évre folyamatosan fejlődött, mára 14 sportlétesítménnyel, az ország egyik legnagyobb és legeredményesebb sportiskolájával rendelkezik. Az 1500 fős piramis csúcsán két olimpiai bajnokkal (Knoch Viktor és Burján Csaba gyorskorcsolyázó), egy-egy olimpiai és paralimpiai bronzérmessel (Kenderesi Tamás és Konkoly Zsófia úszók), további olimpikonokkal, kerettagokkal. Rajtuk kívül is tucatnyi világbajnoki, Világkupa- és Eb-érmes, helyezett, felnőtt és korosztályos magyar bajnokok százai szereztek PSN-es színekben dicsőséget az országnak és Pécsnek. Az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetőjeként évente 450-500 ezres vendégbelépést regisztrálnak, ami önmagában is óriási szám - ráadásul nemcsak sport-, hanem kulturális és művészeti rendezvények házigazdájaként. Az elmúlt években számos fejlesztés is lezajlott, elég csak a Verseny utcai torna munkacsarnok felépítésére, a Lőtér fejlesztésére műjégpálya hűtőrendszerének vagy a Hullámfürdő szabadtéri medencéinek megújítására gondolni. Emellett javában folyik a kovácstelepi id. Dárdai Pál labdarúgó-akadémia 2,5 milliárd forintos beruházása is. Korábban is többször elmondtam, lehet, hogy az én számból ez furcsán hangzik, de a sport nem azért fontos, hogy olimpiát nyerjünk, hanem hogy megalapozzuk, megőrizzük a felnövekvő generáció egészségét. Éppen ezért különösen lényegesnek tartom az ingyenes óvodai és iskolai úszásoktatási programunkat, vagy azt, hogy évente több tízezer fiatalt mozgattunk meg a diák- és szabadidősport-rendezvényeken.

- És gazdasági szempontból, hogy áll a cég?

- Stabilan. Bankszámla-egyenlegük plusz 1,88 milliárd forintot mutat, amiből 1,5 milliárd a labdarúgó-akadémia céltámogatása), a folyó kiadásokat elsősorban a kormánytól 2019-ben a város tehermentesítésére kapott 890 milliós keretből finanszírozzák, de csaknem 600 millió forint feltöltésére jogosító sportszövetségi TAO-határozattal is bír e pillanatban a cég.

- Az nem okozhat zavart a működésben, hogy még nem nevezték ki az utódát?

- Dehogynem, sőt, nagyon komoly aggodalomra ad okot. A helyzet az, hogy pillanatnyilag nincs aláírásra jogosult vezető a PSN-nél. Ez egyrészt veszélyezteti a napi feladatok ellátását, másrészről erre az időszakra esik, pontosabban így csak esne a munka dandárja, többek között a következő esztendő költségvetésének összeállítása, a TAO-támogatások megszerzése, felhasználásának tervezése is. Utóbbi igen jelentős, mintegy 600 milliós tétel, abból fedezhető például az utánpótlásban dolgozók bére, a gyerekek versenyekre utaztatása is. Ha ez a forrás csökken, az nagyon komoly gondot fog okozni. Mint ahogy az is, ha a folyamatban lévő beruházások valamilyen ok miatt leállnak, mert azok révén - gondolok többek között a labdarúgó akadémiára, a százéves PVSK-nál zajló fejlesztésekre vagy a patinás egyesület, PEAC tervezett fejlesztéseire, a kluboknak ezzel kapcsolatos együttműködésére - évtizedekre szólóan létrejöhetnek a pécsi él- és utánpótlássport bázisai.

- Ezek szerint a pécsi élklubok működésében is zavart okozhat a városvezetés hezitálása?

- Nem szeretném az ördögöt a falra festeni, de igen. Mindeddig egyetlen egyeztetésre sem került sor az átadás-átvétel kapcsán köztem és az önkormányzat között, ennél azonban sokkal aggasztóbb, hogy a pécsi sport jövőjét illetően sem a kampányban, sem azt követően nem fogalmaztak meg semmilyen konkrét tervet a város új vezetői. Megfelelő jövőkép nélkül pedig nem várható el egyetlen támogatótól sem, hogy befektessen a sportba.

- A hírek szerint ez a PMFC-nél máris érezteti a hatását.

- Tudomásom szerint is így van. Az eddigi szponzorok is nagyon bizonytalanok, s ha nem érkeznek újak, akár már a téli átigazolási időszakban is érezhető hatása lesz a történteknek. Remélem, hogy nem ilyen jövőnek nézünk elébe, mert most itt állunk egyik álmunk kapujában, kézzelfogható közelségbe került a másodosztályba való feljutás. Ezért is rendkívül fontos lenne, hogy az új városvezetés a megfelelő helyén kezelje a sportot, hiszen sok ezer fiatal és több száz munkavállaló szeretne egy biztos jövőképről tájékoztatást kapni.