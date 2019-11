Vári Attila: nem hagyhattam cserben a rám szavazó csaknem 22 ezer pécsi polgárt

Lemondott a PSN Zrt. vezérigazgatói posztjáról Vári Attila, az önkormányzati cég vezetése ugyanis összeférhetetlen képviselői mandátumával. A búcsúzó cégvezető kijelentette, hogy egy példásan szervezett, kiemelkedően eredményes sportiskolát, valamint egy stabilan működő, ráadásul a pécsi önkormányzat büdzséjét is kímélő társaságot ad át utódjának.

- Mintegy huszonkétezer pécsi polgár tisztelt meg a bizalmával október 13-án, nem hagyhatom cserben őket - fogalmazott Vári Attila, a Fidesz önkormányzati képviselője. A jogszabályok szerint ugyanis egyszerre nem lehet valaki helyi képviselő és önkormányzati cég vezetője, ő pedig a jövőben képviselőként kívánja szolgálni Pécs városát.



Vári Attila hangsúlyozta, a PSN Zrt. évről-évre folyamatosan fejlődött, mára 14 sportlétesítménnyel, az ország egyik legnagyobb és legeredményesebb sportiskolájával rendelkezik. Az 1500 fős piramis csúcsán két olimpiai bajnokkal (Knoch Viktor és Burján Csaba gyorskorcsolyázó), egy-egy olimpiai és paralimpiai bronzérmessel (Kenderesi Tamás és Konkoly Zsófia úszók), további olimpikonokkal, kerettagokkal.

Rajtuk kívül is tucatnyi világbajnoki, Világkupa- és Eb-érmes, helyezett, felnőtt és korosztályos magyar bajnokok százai szereztek PSN-es színekben dicsőséget az országnak és Pécs városának. A sportiskola szakvezetői, edzői, munkatársai emellett az országos sportszövetségekben is fontos feladatokat látnak el.



Az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetőjeként évente 450-500 ezres vendégbelépést regisztrálnak, ami önmagában is óriási szám - ráadásul nemcsak sport-, hanem kulturális és művészeti rendezvények házigazdájaként. A társaság munkáját rangos országos és nemzetközi sportversenyek, rendezvények folyamatos, magas szintű lebonyolítása fémjelzi, így válogatott mérkőzések, bajnoki és kupadöntők, a határon túli magyar fiataloknak szóló Összmagyar Diákbajnokság vagy épp a birkózó egyetemi vb társszervezése. Külön is érdemes megemlíteni a Mecsek-ralit: a 2011-es IRC-futam a szakmai sikereken túl hazai nézőrekordot hozott, a turizmus szemszögéből is kiemelkedő 160 ezer látogatóval Pécsett és környékén.



Az elmúlt években számos fejlesztés is lezajlott, elég csak a Verseny utcai torna munkacsarnok felépítésére, a Lőtér fejlesztésére műjégpálya hűtőrendszerének vagy a Hullámfürdő szabadtéri medencéinek megújítására gondolni. Emellett javában folyik a kovácstelepi id. Dárdai Pál labdarúgó-akadémia 2,5 milliárd forintos beruházása is.

És ne feledkezzünk meg a PSN Zrt. sporton túlmutató projektjeiről, így például konzorciumvezetőként ugyancsak nagy sikerrel viszi a „Nők a családban és a munkahelyeken" nevű EFOP-pályázatot, amely révén már eddig számos nő talált új munkahelyet magának.



- Korábban is többször elmondtam: lehet, hogy az én számból ez furcsán hangzik, de a sport nem azért fontos, hogy olimpiát nyerjünk, hanem hogy megalapozzuk, megőrizzük a felnövekvő generáció egészségét - fogalmazott a kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila. - Éppen ezért különösen lényegesnek tartom az ingyenes óvodai és iskolai úszásoktatási programunkat, vagy azt, hogy évente több tízezer fiatalt mozgattunk meg a diák- és szabadidősport-rendezvényeken.



Vári Attila leszögezte, stabil gazdasági helyzetben adja át utódjának a PSN Zrt.-t: bankszámlaegyenlegük plusz 1,88 milliárd forintot mutat (ebből 1,5 milliárd a labdarúgó-akadémia céltámogatása), a folyó kiadásokat elsősorban a kormánytól 2019-ben a város tehermentesítésére kapott 890 milliós keretből finanszírozzák, de csaknem 600 millió forint feltöltésére jogosító sportszövetségi TAO-határozattal is bír e pillanatban a pécsi cég.



- 2010-ben érkeztem Pécsre, így tizedik sportévünket éljük, és a számok, tények mellett másfélezer sportolónk és szüleik tapasztalata igazolhatja, hogy folyamatosan fejlődő, előretekintő, jó úton járunk. Bár nagyra nőttünk, munkahelyi közösségünk mindig is elkötelezett, összetartó, egymásra is figyelő kollégákból állt; most valamennyiüknek szeretném megköszönni, hogy együtt dolgozhattunk, nélkülük nem sikerült volna ennyi eredményt elérni. Köszönöm a munkát sportolóinknak is, és megtisztelő volt, hogy a szülők ránk bízták gyermekeiket - mondta Vári Attila. - Most egy másféle munka vár rám, de itt is csapatban gondolkodom: közösen, a pécsiekkel együtt akarok képviselőként tenni a városért. Hiszen a célunk is közös: azt akarjuk, hogy Pécs sikeres legyen!