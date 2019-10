Változtatási tilalommal védték meg a Pilis erdeit a pécsi álcivelek jelöltjének tervétől

A Pilis erdeiben a Mecsekhez hasonló pusztítást tervez a fővárosi Péterffy Attila vezette cég, ezért már másodszorra rendelnek el változtatási tilalmat az ottani erőmű felhúzása ellen - mondta Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere Pécsett Kővári Jánossal közösen tartott sajtótájékoztatóján. Az Összefogás Pécsért Egyesület vezetője elmondta, Budapesten Péterffy nem korszerű, nem hatékony és nem környezetbarát erőművet akar létrehozni, írta a PécsMa.hu.



A pécsi civilek szerint csaknem 3 millió tonnányi fa elégetésért felel Péterffy Attila, baloldali polgármesterjelölt, aki a Pécsi Hőerőművet 7 évig vezette, majd Pécsről való távozása után a fővárosban talált munkát és a Főtáv Kiserőmű Kft. igazgatójaként egyik főprojektje egy budai erőmű megépítése.

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere hétfői pécsi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy azért jött Pécsre, mert a Főtáv évek óta akar egy olyan biomassza erőművet létrehozni, amelynek projektgazdája a Péterffy Attila vezette budapesti Főtáv Kiserőmű Kft.

A politikus hozzátette: a Karácsony Gergely által támogatott Péterffy a Mecsek erdei után Óbuda környékén, a Pilis erdeiben is hasonló pusztítást akar elvégezni, ám ezt nem hagyták.

- Óbuda most már második alkalommal változtatási tilalmat rendelt el a szóban forgó területre, mert azt gondolják, hogy a Pilisben is hasonlóan kell eljárni, mint ahogyan a Mecseket megvédők annak idején tették: azaz kiállnak a környező erdők védelmében - tette hozzá Bús Balázs.

Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke hangsúlyozta azt is, hogy szomorúan hallják, hogy a baloldal pécsi polgármesterjelöltje Budapesten ugyanazt a tevékenységet akarja folytatni, amit annak idején Pécsett.

- Azaz azt, hogy a környékbeli erdőkből kitermelt fákat használják áram előállítására, ami már nem korszerű és nem is hatékony, valamint tönkreteszi a környezetet - mondta Kővári János. Az ÖPE elnöke közölte: a pécsiek büszkék a Mecsekre, büszkék a fáikra. Nem véletlen lett idén a pécsi mandulafa Európa Fája, amire 40 ezer, döntő többségében pécsi szavazat érkezett.

Emlékeztetett arra, hogy tíz évvel ezelőtt még küzdeni kellett azért, hogy ne telepítsenek lokátort a Tubesre, amiért 40 ezer ember fogott össze, később pedig az uránbánya nyitás ellen is felléptek.

Péterffy egyébként a lap szerint a Főtáv Kiserőmű vezetőjeként korábban több száz családnál kapcsolta volna ki a melegvizet és a fűtést, ami csak azért nem sikerült neki, mert a csepeli országgyűlési képviselő ezt megakadályozta.

Péterffy helyi pártsajtóján keresztül később valami olyan magyarázatot mondott, hogy ez "hazugság", meg különben is bírósági ítélet van a tartozásról. Pedig a VG is írt a történtekről, méghozzá azt, hogy peren kívül egyeztek meg és olyan ingatlanok után is kértek Péterffyék távhő szolgáltatásért fizetendő díjat, amik üresek voltak.