Valóban bezárják a Tescot a Budai Vámnál? Megkérdeztük a céget

Már hosszú ideje téma, hogy az angliai székhelyű Tesco kivonul Magyarországról. Ezzel együtt arról is fel-felröppennek a pletykák, hogy - ennek a folyamatnak a részeként - rövidesen bezárja pécsi üzleteit a multinacionális vállalat. Legutóbb a Budai Vámnál található egység kapcsán terjedt el a szóbeszéd, hogy lakat alá kerül.



1994 óta része a magyar kereskedelemnek a Tesco, amely egy cég felvásárlásával vált a hazai piac szereplőjévé. Az első, szombathelyi üzlet és a két budapesti hipermarket megnyitását követően, a kilencvenes évek végén indult meg az angliai székhelyű multi terjeszkedése hazánkban. Ennek a „hullámnak" volt része az első pécsi Tesco. Az uránvárosi buszpályaudvar közelében felhúzott üzletet a hatalmas eladótér, a nagy választék és a viszonylag olcsó árak miatt hamar megkedveltek a vásárlók.

Napjainkban már négy egységet működtet a cég a városban, valamint Baranya megye nagyobb településein is jelen van a társaság.Az elmúlt években időről időre felröppent a hír, hogy a Tesco kivonul Magyarországról, és ennek részeként a pécsi üzleteket is bezárják. Nemrég ismét elterjedt a pletyka, hogy hamarosan lakat alá kerül a Budai Vámnál található egység, ezzel kapcsolatban több olvasói megkeresést is kapott szerkesztőségünk.Tájékoztatást kértünk a Tesco sajtóosztályától, akik rövid, de egyértelmű választ adtak: nem tervezik az áruház bezárását. Arra is rákérdeztünk, hogy várható-e az üzletben átalakítás, de erre nem kaptunk választ.



