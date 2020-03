Vadászkutya- és trófeabemutatót is láthatunk a szigetvári vadásznapon

Trófeabemutató, virtuális lövészet, vadászkutya bemutató és vadászbál is színesíti a Regionális Vadásznap és trófeabemutató pénteki programjait Szigetváron.

A jövő évi Vadászati Világkiállítás pénteken megvalósuló egyik felvezető programjának célja, hogy szórakoztató programokon keresztül a gyerekek figyelmét is felhívják a természetmegőrzés és a fenntarthatóság fontosságára - közölték e rendezvény szervezői az MTI-vel.



Kiemelték: a szigetvári Vigadó épületében tartandó eseményen emellett a vadászat kiemelt és felelősségteljes funkciójára irányítják a figyelmet, s bemutatják a vadászat vadgazdálkodásában és a természetgazdálkodásban betöltött szerepét.



A programok között gím- és dámszarvasok trófeáit mutatják be, az érdeklődők megismerkedhetnek a dúvadakkal, lesz virtuális lövészet, vadászkürtösök, vadászkutyák mutatkoznak be, de a gasztronómia szerelmesei a vadhúsból készült különlegességeket is megkóstolhatják.



Kitértek arra, hogy a jövő évi Vadászati Világkiállítással ismét a nemzetközi figyelem középpontjába kerülhet Magyarország, de már a felvezető évben több programot is szerveznek a gyerekek számára, köztük kutyás táborokat és vadászfotós tanfolyamokat is.