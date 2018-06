Újabb területeket vettek birtokba a hajléktalanok a belvárosban - Tényleg nincs megoldás?

Mindenkinek jutna szállás

Pécsett az ország nagyvárosai közül az egyik legjobban kiépített a hajléktanokat ellátó rendszer, a szakemberek szerint mindenkinek, minden év- és napszakban lenne lehetősége szálláshoz, ételhez jutni. a Támasz Alapítványon a Máltai Szeretetszolgálat és a Pécs-Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia is működtet hajléktalanok megsegítésére létrehozott helyeket, amelyekben akár négyszáz embert is el tudnának szállásolni. Szociális munkásokat is róják az utcákat, akiknek az a feladatuk, hogy valamelyik intézménybe vigyék a fedél nélkülieket, csakhogy erre sokan semmilyen hajlandóságot nem mutatnak. A szervezet képviselői szerint egyébként a hajléktalanok száma nem nőtt, sőt, inkább csökken az utóbbi időszakban.