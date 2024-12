Új távolsági buszjáratok indulnak Pécsről, Mohácsot is érinti a menetrend változása

A Volánbusz 2024. december 15-től számos menetrend módosítást vezet be az ország területén, elsősorban a munkába és iskolába járás lehetőségeinek javítása, a vasúti és autóbuszos kiszolgálás összehangolása, valamint az országos autóbusz-vonalakon jelentkező utazási igények minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Baranya vármegyében is javulnak az eljutási lehetőségek Mohács és Pécsvárad, illetve Pécs és Pellérd között, valamint bővül a Pécsről induló távolsági járatok száma is.

Új menetrend a Mohács-Palotabozsok-Pécsvárad viszonylaton

Baranya vármegyében új menetrend lép életbe 2024. december 15-től a Mohács-Palotabozsok-Pécsvárad viszonylaton, ahol az eddig jellemzően csak Mohács és Véménd, valamint Somberek és Pécsvárad között közlekedő járatok összevonásával bővül a két város közötti közvetlen eljutási lehetőségek száma.

A Pécs-Keszü, illetve Pécs-Pellérd viszonylatokon iskolai előadási napokon közlekedő egyes járatok összevonásából új, 5669-es Pécs-Keszü-Pellérd-Pécs autóbuszvonal jön létre, amely Pellérdről közvetlen kapcsolatot biztosít Pécs-Kertváros városrésszel.

Nő a meghirdetett távolsági járatok száma is

Számos viszonylaton, ahol jelenleg menetrendben meg nem hirdetett, úgynevezett mentesítő autóbuszjáratok is közlekednek, vagyis egy időpontban egyszerre legalább 2 autóbusz indul, ezek többségét ezentúl a menetrendben is meghirdeti a Volánbusz.

Ennek köszönhetően elsősorban pénteki és vasárnapi napokon több menetrendben meghirdetett járat közlekedik például Szeged és Pécs között, illetve a Pécsről induló távolsági autóbuszvonalakon is.

A folyamatosan növekvő utazási igények kiszolgálása érdekében több járat közlekedik majd Pécsről Baja és Kecskemét felé.

A módosításoknak köszönhetően Pécs és Baja között már egész nap jellemzően óránként indulnak a gyorsjárati autóbuszok, melyek a két város közötti távolságot mintegy 75 perc alatt teszik meg az M6-M60-as autópályákon haladva.

Emellett Bajáról naponta reggel 5:50-kor új gyorsjárat indul Pécsre, mellyel lehetővé válik a negyed 8 körüli pécsi érkezés is, amely elsősorban a felsőoktatási intézményekben tanuló diákok számára lesz kedvező.

Vasúti járatokat érintő történő változások

A csatlakozások jobb elérése érdekében Baranya vármegyét illetően a Budapestről Pécsre közlekedő Mecsek InterCityk 5 perccel korábban (páros óra 38 perckor) érkeznek a vármegyeszékhelyre, míg a Budapestre induló InterCity járatok 5 perccel korábban indulnak a korábban megszokottnál (páratlan óra 14-kor).

Pécs és Pélmonostor között december 15-étől további két pár személyvonat fog közlekedni a reggeli órákban, így segítve a kishatárforgalmi utazásokat a térségben.