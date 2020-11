Új kutyafuttatót vehetnek birtokba a kutyások Pécsett

Legalábbis reméljük, hogy valóban Pécsett, az önkormányzat ugyanis sajtóközleményében a Móricz Zsigmond körteret nevezte meg helyszínként, ami viszont Budapesten van, de nyilván csak elírásról van szó.

Közleményükben azt írták, "befejeződtek az egykori Domus-áruház melletti területen az új kutyafuttató kivitelezési munkálatai.

A BIOKOM NKft. munkatársai az elmúlt napokban végeztek a kijelölt terület körbekerítésével, a környék ebtulajdonosai pedig már használhatják a paddal és kutya WC-vel is felszerelt futtatót.

Ennek megépítését több környékbeli ebtartó kezdeményezte a terület önkormányzati képviselőjénél, aki képviselői keretéből, 300 ezer forintos beruházással építtette meg a létesítményt.



- Csaknem 9 hónapos egyeztetés előzte meg a futtató létesítését. A környék társasházaiban közvéleménykutatást végeztem, lakossági utcafórumot tartottam, és ezen kívül is többször egyeztettem a lakókkal. A környéken élőknek valós igénye a futtató, ezt jelzi, hogy a most körbekerített, lombos fákkal övezett területet eddig is kutyasétáltatásra használták. Azért, hogy a többi lakó nyugalmát még az esetleg hangosabb kutyák se zavarják, nyitvatartási időt határoztunk meg. A kapuk reggel 8 és este 8 között lesznek nyitva. Bízom benne, hogy a gazdik örömmel és felelősen használják majd az új futtatót - fogalmazta meg Auth István, a terület önkormányzati képviselője.