Tradíció és innováció ötvözői – állás Pécs területén

Hazánk nagyobb városai a történelem során jelentős átalakuláson estek át, sokszor teljesen maguk mögött hagyva az elmúlt idők jellemző vonásait. Bizonyos esetekben azonban a tradíciók megtartásával együtt voltak képesek megújulni, ahogy tette és teszi azt Pécs is.

Ahogy egy ország, vagy a komplett világ alakulását és berendezkedését alakítja a történelem, úgy változnak a kisebb egységnek számító városok és települések is. A történelmi és gazdasági alakulások ugyanis letörölhetetlen nyomot képesek hagyni a legszűkebb környezet életén is. Ez utóbbira pedig a rajtunk kívül álló történések mellett az adott helységek lakói is komoly hatással vannak, hiszen többek között rajtuk is múlik, mennyire ragaszkodnak hagyományaikhoz.



Pécsett az iparnak és önmagában a munkának is hagyománya van, melynek fő letéteményese a 18. századtól felbukkanó bányászati tevékenység. Ez a jelentős mérföldkő hosszú évtizedekre meghatározta a helyi és környékbeli lakosság életét, a tradíciói pedig a mai napig jelen vannak. Nem is csoda, hogy a bányászat a Mecsek lábánál ekkora jelentőséggel bír, hiszen annak idején emberek ezreinek volt képes munkát adni, klasszikus bányavárossá alakítva Pécset és környezetét.

Az idők és lehetőségek változása aztán ezt a virágzó területet is elérte, így a bányászat ma már a múlté. A föld alatti munkás múlt azonban mélyen gyökeret vert a környéken élők identitásába. Az idők szavának perszer engedni kell, így Pécs ezeket a tradíciókat tovább éltetve mozdult előre egy innovatívabb modern kor felé. Ennek megfelelően egy állás Pécs városában napjainkban jóval sokszínűbb, korszerű lehetőséget jelent.

Átalakuló lehetőségek



Az kedvezőbb esetben igaz az, hogy nem vész el, csak átalakul. Ez a tendencia ebben az esetben igaz, melyet jól mutat az is, hogy sok állás Pécs modern kori ipari szereplőihez kötődik. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy országos átlagban a helyi ipar nem tartozik a kiemelkedő szektorok közé. Ezt természetesen felismerték a város vezetői és üzletemberei is, így különféle együttműködéseken keresztül igyekeznek tovább fejleszteni Pécs modern kori iparát.

Ennek egyik fő letéteményese lehet a helyi egyetem, mely egyébként szintén jelentős munkáltatónak számít.



Pécs különféle oktatási intézményeihez is kötődik, az említett együttműködések pedig további lehetőségeket teremtenek ma és várhatóan majd a jövőben is. Ezektől függetlenül azonban napjainkban is működik a városban többek között gépipari, autóipari alkatrész, elektronikai gyártó, illetve fém- és csomagolóipari vállalat is.

Bár a város vezetése a fejlődést tűzte ki célul, a jelenkori lehetőségek is jelentős mennyiségű nyitott pozíciót teremtenek. Így tehát valóban igaz, hogy számos állás Pécs iparához köthető, még ha akad is tér a terjeszkedésre. A város persze ezen kívül is tartogat még muníciót, hiszen egyéb szektoraiban kifejezetten erős, országos összevetésben is rangos pozíciót tölt be. Ilyen terület például a turisztika, mely egyértelműen a környék gazdaságának egyik ékköve.

A turizmus szerepe



Pécs épített és természeti környezete is abszolút egyedülállóvá teszi a hazai palettán. A Mecsek hegyeinek zöld ölelésében fekvő város magán hordozza ugyanis a történelmi idők nyomait, méghozzá értékes, mai formában. A török hódoltság épületei a városkép meghatározó elemei és már ezek is sok turistát képesek a környékre vonzani. A turizmushoz persze sok egyéb más intézmény és szolgáltató kapcsolódik, így nem véletlen, hogy számos állás Pécs turisztikai szektorában érhető el.

Ezek a munkák széles társadalmi réteg számára képesek megélhetést biztosítani, az iparral és oktatással karöltve pedig nem csak a helyi, de a környékbeli lakosság számára is lehetőséget jelentenek. Pécs állásait böngészve kifejezetten sokszínű, számos különböző területhez kapcsolódó munkalehetőséget találhatunk. Az ipar és a turizmus természetesen kiemelkedik, de nem csupán ezekre támaszkodhat az álláskereső.



Pécs ugyanis önmagában is egy virágzó nagyváros, melynek mindennapi működését intézmények, szolgáltatók és egyéb szervezetek összehangolt munkája biztosítja. Így tehát sok állás Pécs ilyen, hétköznapibbnak számító cégénél vagy városi intézményénél érhető el. Ám ezek is csak tovább színesítik és bővítik az egyébként sem szerény palettát. Pécs él, lélegzik és a hagyományokból táplálkozva halad együtt a modern korral.