Tovább szigorítottak a higiéniai szabályokon, zavartalanul működik a mohácsi vágóhíd

Az MCS Vágóhíd Zrt. a jelenlegi járványügyi helyzetből fakadó nehézségek ellenére mindent megtesz azért, hogy továbbra is zavartalanul tudja kiszolgálni minőségi sertéshússal partnereit, és rajtuk keresztül a hazai fogyasztókat, közölte a mohácsi vállalat. A termelés folytonosságának biztosítása mellett kiemelten kezelik a munkavállalók egészségének védelmét,ezért tovább szigorították a vágóhídon a mindennapokban is kötelező jelleggel alkalmazandó higiéniai szabályokat.

A mohácsi vágóhíd a Bonafarm Csoport stratégiai partnere, valamint a Pick Szeged Zrt. fő alapanyag-beszállítója.

Többek közt az alkalmazott legmodernebb technológiák, a biztos alapanyag-ellátás, az élelmiszeriparban a normál, hétköznapi működés során egyébként is megkövetelt szigorú élelmiszerbiztonsági, valamint higiéniai előírások betartása, és nem utolsó sorban a megbízható, hozzáértő munkaerő mindennapos helytállása teszi lehetővé, hogy ezekben az időkben is zavartalanul működjön a vágóhíd.



„Az üzemben mindig alapvető elvárás a szigorú higiéniai előírások betartása. A kollégák a napi rendszerességgel fertőtlenített üzembe már az előre bekészített, tiszta munkaruházatukban és hajhálóban (és a férfiak szükség esetén szakállvédőben) lépnek be. Ezt követően mindenkinek egy higiéniai kapun kell áthaladnia, ahol érintésmentes alapos kéz- és cipőtalptisztítás után kezdhető meg a munkavégzés" - mondta el Lengl Tamás, a vállalat vezérigazgatója.

„Az üzemrészen kívül, az irodákban is kézfertőtlenítő adagolókat szereltünk fel, továbbá az üzemi étkezőben és a munkatársakat szállító buszokon is külön ülésrendet alakítottunk ki annak érdekében, hogy a 1,5 méteres személyközi távolság ahol csak lehetséges, biztosított legyen.

A késztermék-szállítást végző tehergépjármű-vezetők a belépéskor történő ellenőrzés mellett csak szükség esetén szállhatnak ki a vezetőfülkéből, illetve a szállítmányok átadás-átvételére is teljesen érintésmentes dokumentációs folyamatot vezettünk be egymás megóvása érdekében" - tette hozzá.



A normál üzemmenet fenntartásának fontos tényezője az is, hogy a mohácsi vágóhíd az alapanyag-szükségletének közel 95%-át hazai forrásokból fedezi, melynek jelentős részét a Bonafarm Csoport stratégiai partnereként annak sertésintegrációs telepeiről szerzi be. Így megbízható minőségű és nyomon követhető sertéshús kerülhet csak ki az üzemből. A megbízható, hazai alapanyagnak köszönhetően gördülékenyen zajlik a kereskedelmi és húskészítmény-gyártó partnerek, általuk pedig közvetetten a vásárlók sertéshússal való kiszolgálása.

Lengl Tamás kiemelte: „Türelmet és többlet odafigyelést igényel, hogy ebben a kihívásokkal teli időszakban is biztosítani tudjuk a hétköznapokban megszokott, folyamatos termelést. De a legfontosabb hozzávaló a siker receptjéhez most is, mint mindig:a munkavállalóink. Köszönjük nekik! Köszönjük azoknak a munkatársainknak, akik rugalmasan tudtak alkalmazkodni a home office-hoz, és külön köszönet illeti azokat a termelésben, raktárakban és élőállat szálláson dolgozó munkavállalókat, akik továbbra is a telephelyre bejárva azon dolgoznak, hogy a fogyasztóink asztalára ebben a kritikus helyzetben is minőségi, friss sertéshús termékek kerülhessenek!"