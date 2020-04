Többen a polgárőrök felszólítására sem értették meg, hogy bezárták a pécsi parkokat

A húsvéti hosszú hétvégén zárva tartottak a népszerű pécsi parkok annak érdekében, hogy lassuljon a koronavírus-járvány terjedése. Hiába folyik már szinte a csapból is, hogy mindenki csak alapos okból hagyja el otthonát, az elmúlt napokban is bőven volt feladata a rendőröknek és a polgárőröknek a kijárási korlátozást megszegőkkel szemben.



Amint arról korábban hírt adtunk, a húsvéti hosszú hétvége idejére lezárták a népszerű pécsi parkokat: tilos volt látogatni többek közt a tüskésréti és a malomvölgyi tavak környékét, az Éger-völgyi parkerdőt, a Mandulást és a Tettye parkot is.

Sajnos akadtak olyanok, akik a tiltás ellenére is ezen helyek valamelyikén élvezték volna a napsütést.

Cseh László, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke lapunk megkeresésére arról számolt be, szükség volt a folyamatos felügyeletre.



- A rendelkezés péntek reggel nyolc órakor lépett érvénybe, ám a horgászok már korábban kint voltak az érintett tavaknál. Többségük megértette - igaz, páran morogva -, hogy nem maradhatnak. Sokan egyébként más, a tiltás hatálya alá nem eső helyszínt kerestek, hogy folytathassák a hobbijukat - fogalmazott.



Mint megtudtuk, a nagyobb probléma a futókkal és a kerékpárosokkal volt. Cseh László elmondta, néhányan nem akarták tudomásul venni a szabályokat. Azt hangoztatták, nekik senki ne mondja meg, hol sportoljanak. Kifogás volt még, hogy nem láttak kordonszalagot vagy táblát a rendelkezésről.



Az egyesületi elnök hozzátette: összességében a többség megértette, miért fontos betartani a szabályokat.



A polgárőrök folyamatosan felügyelték az érintett területeket, de a kijárási korlátozással kapcsolatban természetesen a rendőröknek is bőven volt feladatuk. Munkatársunkkal a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányág közölte, a jó idő hatására a hosszú hétvégén sokan mozdultak ki az otthonaikból, és bár voltak olyanok is, akik ezt nem alapos indokból tették, nagyobb csoportosulások miatt a megyében nem kellett intézkedniük.

A zsaruk a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt március 28-a és április 13-a között Baranya megyében összesen 119 esetben figyelmeztetést alkalmaztak, 49 helyszíni bírságot szabtak ki, illetve 217 szabálysértési feljelentést tettek.



