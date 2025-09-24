Több vonat is késik délután a Pécs-Nagykanizsa vonalon
2025. szeptember 24. szerda 13:31
A Szombathelyről 9:12-kor Pécs felé indult Pannónia InterRégió (8992) közel 40 perces késése miatt csak Barcsig közlekedik, utasai Barcs és Szentlőrinc között is pótlóbusszal utazhatnak.
A Szombathelyről 11:03-kor Pécs felé indult Pannónia InterRégió biztosítóberendezési hiba miatt közel 60 perces késéssel közlekedik.
A Szentlőrincről 13:40-kor Barcsra induló személyvonat (8955) helyett pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbusz megállóhelyei:
Szentlőrinc, vasútállomás
Szentdénes, vasúti átjáró
Nagypeterd, vasúti átjáró
Szigetvár vasútállomás
Molvány vasúti megállóhely
Nemeske, vasúti átjáró
Kisdobsza, Fő utca
Darány, vasúti átjáró
Barcs, Középrigóc vasúti megállóhely
Barcs, Felső
Barcs vasútállomás
Forrás: MÁV
