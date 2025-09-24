Több vonat is késik délután a Pécs-Nagykanizsa vonalon

A Szombathelyről 9:12-kor Pécs felé indult Pannónia InterRégió (8992) közel 40 perces késése miatt csak Barcsig közlekedik, utasai Barcs és Szentlőrinc között is pótlóbusszal utazhatnak.

A Szombathelyről 11:03-kor Pécs felé indult Pannónia InterRégió biztosítóberendezési hiba miatt közel 60 perces késéssel közlekedik.

A Szentlőrincről 13:40-kor Barcsra induló személyvonat (8955) helyett pótlóbusz közlekedik.



A pótlóbusz megállóhelyei:

Szentlőrinc, vasútállomás

Szentdénes, vasúti átjáró

Nagypeterd, vasúti átjáró

Szigetvár vasútállomás

Molvány vasúti megállóhely

Nemeske, vasúti átjáró

Kisdobsza, Fő utca

Darány, vasúti átjáró

Barcs, Középrigóc vasúti megállóhely

Barcs, Felső

Barcs vasútállomás