Több vonat is késik délután a Pécs-Nagykanizsa vonalon

2025. szeptember 24. szerda 13:31

Több vonat is késik délután a Pécs-Nagykanizsa vonalon

A Szombathelyről 9:12-kor Pécs felé indult Pannónia InterRégió (8992) közel 40 perces késése miatt csak Barcsig közlekedik, utasai Barcs és Szentlőrinc között is pótlóbusszal utazhatnak.

 

 

 

A Szombathelyről 11:03-kor Pécs felé indult Pannónia InterRégió biztosítóberendezési hiba miatt közel 60 perces késéssel közlekedik.

A Szentlőrincről 13:40-kor Barcsra induló személyvonat (8955) helyett pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbusz megállóhelyei:

Szentlőrinc, vasútállomás
Szentdénes, vasúti átjáró
Nagypeterd, vasúti átjáró
Szigetvár vasútállomás
Molvány vasúti megállóhely
Nemeske, vasúti átjáró
Kisdobsza, Fő utca
Darány, vasúti átjáró
Barcs, Középrigóc vasúti megállóhely
Barcs, Felső
Barcs vasútállomás

 

 

 


Forrás: MÁV