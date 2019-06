Több mint félezer rászoruló pécsi diák juthat meleg ételhez a nyári szünet alatt

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is gondoskodik a pécsi önkormányzat arról, hogy a rászoruló gyermekek minden nap meleg ételhez juthassanak a szünidő alatt is.

Őri László, Pécs alpolgármestere a hétfőn induló nyári gyermekétkeztetés kapcsán elmondta, az önkormányzat az állami támogatással együtt idén összesen közel 6 és fél millió forintot fordít arra, hogy a programba regisztrált csaknem 550 hátrányos helyzetű iskolás diák meleg ételhez juthasson a szünidőben. Az alpolgármester úgy fogalmazott „az a cél, hogy a városban egyetlen olyan rászoruló gyermek se legyen, akinek éheznie kell a szünidő alatt".

A gyermekétkeztetés idén is mind a négy városrészben elérhető. A keleti városrészben a Meszesi Általános Iskolában, Kertvárosban az ANK Nevelési Központban, a belvárosban a Köztársaság téri iskolában, Uránvárosban pedig az Éltes Mátyás Szakiskolában juthatnak meleg ebédhez a gyermekek.

A nyári szünidei étkeztetés július 1-től augusztus 29-ig tart, a szülők bármikor, akár a nyári szünet alatt is benyújthatják kérésüket, a jelentkezésnek nincs határideje. Őri László kiemelte, hogy az óvodások és bölcsődések számára is biztosított az ingyenes nyári gyermekétkeztetés, melyet azokban - a nyáron is nyitva tartó- intézményekben vehetnek igénybe, melyekbe a gyermekek járnak.

A kormány jövőre az eddiginél is többet fordít gyermekétkeztetésre: a 2020-as költségvetésben 82,5 milliárd forintot biztosít erre a célra, ami azt jelenti, hogy 2010 óta megháromszorozódott a gyermekétkeztetésre fordított kormányzati támogatás összege.