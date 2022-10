Több harkányi házba is besurrant egy vokányi nő

A rendőrök befejezték a vizsgálatot annak a nőnek az ügyében, akit azzal gyanúsítanak, hogy Harkány területén több besurranásos lopást is elkövetett - olvasható a police.hu oldalon.



Kétrendbeli lopás bűntett, valamint lopás vétség kísérletének elkövetése miatt nyomozott a Siklósi Rendőrkapitányság egy 53 éves vokányi nő ellen.

A megalapozott gyanú szerint a nő idén július 31-én délután Harkányban besurrant egy apartmanba, ahonnan ellopott egy övtáskát, a benne lévő pénztárcával, személyes iratokkal, valamint 150 ezer forint készpénzzel együtt. A nyomozók a nőt több olyan vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, amelyet Harkány területén követtek el.

A beszerzett adatok alapján július 15-én egy lakóházba is lopási szándékkal ment be. Éppen az előszobában felakasztott táskába nyúlt bele, amikor az otthon tartózkodó tulajdonos megzavarta, így onnan nem tudott elvinni semmit. Pár nappal később, július 18-án azonban újra próbálkozott, ekkor egy házból el is tulajdonított egy autóstáskát, valamint egy pénztárcát, iratokkal, készpénzzel együtt, csaknem 500 ezer forint értékben.

A feltételezett elkövetőt a rendőrök beazonosították, majd kihallgatták gyanúsítottként, amelynek során a nő a lopásokat beismerte.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.