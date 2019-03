Több ezer követővel, s egyre nagyobb sikerrel halad előre a fiatal pécsi tervező, Bánkuti Szabina

Névjegy

Bánkuti Szabina 1989. október 17-én született Pécsett. Már az általános iskolában is sorra nyerte a rajzversenyeket, s technika órán is nagyon ügyesen oldotta meg a feladatokat. Később építészetet és lakberendezést is tanult. Elmondása szerint kézügyességét leginkább édesapjától örökölte, édesanyja segítségével pedig a bőrdíszműves szakmába is betekintést nyerhetett.